Video: Secretario de Gobierno de Bogotá fue herido con una piedra en el Portal Américas

EL secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, fue impactado por una roca en el rostro

En la noche del viernes el secretario de Gobierno de la capital colombiana, Luis Ernesto Gómez, terminó lesionado luego de los choques que hubo entre manifestantes y la Policía en el Portal Américas, en el sur de la ciudad, en medio de las protestas con motivo del paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque.

El funcionario, que esta semana se reincorporó a sus funciones tras padecer covid-19, estuvo toda la jornada de manifestaciones del viernes en esa estación matriz del sistema Transmilenio que ha sido escenario de fuerte confrontaciones entre los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y ciudadanos desde que prácticamente comenzó el paro nacional.

“En este lugar hemos tenido en las últimas noches decenas de ciudadanos golpeados, lesionados. También policías, hoy me tocó a mí con una piedra en la cara. No podemos seguir golpeándonos, es imposible construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por escucharnos, por desescalar la tensión, por volver a convivir no solo aquí en el Portal de las Américas, sino en todo Bogotá”, narró.

Gómez desde el jueves tiene instalado un Punto de Mando Unificado (PMU) en el Portal Resistencia, como también le dicen los manifestantes, con el ánimo de mediar con los ciudadanos y reducir los enfrentamientos.

Momento exacto en que el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, es impactado por una roca

Y aunque la jornada de protestas del viernes se llevó pacíficamente casi todo el día, en la noche el diálogo que sostenía con los manifestantes se tensionó y pasó a tornarse hostil, al punto que en un momento de la mediación a Gómez le tocó irse del sitio porque algunos ciudadanos pretendían agredirlo.

“Durante horas he escuchado y atendido distintas solicitudes de organizaciones. Lamentablemente unos pocos se tornaron agresivos, me empujaron y robaron mi gorra de diálogo. He ingresado al Portal para seguir atendiendo la situación desde adentro en el Puesto de Mando”, trinó desde su cuenta oficial de Twitter hacia las 10 de la noche.

Minutos después, un grupo de manifestantes se enfrentó con la Policía y comenzaron a lanzar rocas a los uniformados. En medio de esos choques, el funcionario grabó con su celular el enfrentamiento y registró el momento exacto en que lo impacta una piedra.

“Una vez más llega la noche y unos pocos violentos empiezan a lanzar piedras en Portal Américas a pesar que no hay ninguna intervención policial. Mientras grabo una piedra me tumba el celular”, dijo Gómez tras publicar el video de las agresiones contra los uniformados.

Posteriormente una turba atacó las instalaciones del Supercade contiguo al portal, por lo que se hizo necesario que interviniera el Esmad, pues intentaron saquearlo, de hecho se alcanzaron a robar unos computadores, según informó el mismo secretario.





SEGUIR LEYENDO: