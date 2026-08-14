En video, este fue el impresionante momento en el que colapsó la Notaría 20 de Cali durante el terremoto del 10 de agosto: una mujer murió

En una entrevista el encargado de la sede relató que los funcionarios llegaron hacia las 7:15 a. m. y que, tras el aviso, apuró la salida por las escaleras antes del desplome - crédito @InDexAe/X

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El sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto provocó el derrumbe total de la edificación de cuatro plantas en la que funcionaba la Notaría 20 de Cali.

Pese a que los ocupantes lograron evacuar instantes antes del colapso, el hecho causó la muerte de una mujer, provocó lesiones a varias personas y mantiene activos los trabajos de rescate en el lugar.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, tuvo magnitud 7,4, epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros.

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La entidad lo calificó como el terremoto de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI y hasta el momento se han presentado más de 100 réplicas.

En ese contexto ocurrió una de las escenas más registradas de la jornada en el oriente de la ciudad: el derrumbe del inmueble donde funcionaban la notaría, un taller de motocicletas y varios apartamentos.

El colapso del edificio en el que funcionaba la Notaría 20 de Cali durante el terremoto de magnitud 7,4 dejó una mujer muerta, varios heridos y una operación de rescate aún abierta - crédito Google Maps

En una entrevista con el diario El País, David Lemos, notario encargado de la Notaría 20, contó que la jornada había comenzado con normalidad y que los funcionarios llegaron hacia las 7:15 a. m.. Él estaba en su escritorio cuando recibió en su teléfono la alerta del movimiento telúrico.

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Lemos recordó que reaccionó de inmediato y comenzó a dar la orden de salida. “Está temblando, está temblando”, dijo, antes de dirigirse a la zona de escaleras para apurar la evacuación.

Según relató al medio citado, permaneció pendiente de la salida de los ocupantes y, de acuerdo con los registros en video, fue prácticamente la última persona en abandonar el lugar. Poco después, la estructura cedió.

La distribución del edificio explica por qué había varias personas dentro a esa hora. En el primer piso funcionaba un taller y establecimiento relacionado con motocicletas, en el segundo operaba la notaría y los pisos tercero y cuarto estaban ocupados por apartamentos.

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En el video que circula en redes sociales se mostró el instante exacto en que la edificación blanca comienza a moverse, aparecen grietas en algunas paredes del tercer piso, colapsa el techo de la planta baja y, enseguida, todo el inmueble cae. Las imágenes también dejan ver a varias personas corriendo para alejarse de los escombros y las paredes.

Según la información entregada por Lemos, una mujer que se encontraba en uno de los apartamentos murió en la emergencia. El mismo reporte indicó que seis personas fueron evacuadas o quedaron involucradas en el colapso: una falleció (la mujer antes mencionada) y otras cinco fueron rescatadas con vida y trasladadas a distintos centros asistenciales.

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Otro reporte, recogido en la zona por Noticiero 90 Minutos, señaló que las labores de rescate habían permitido extraer a seis personas de entre los escombros. Ese mismo medio informó que una canina de búsqueda marcó tres puntos en los que se sospechaba la presencia de más personas atrapadas.

Imagen de referencia. La emergencia por el terremoto en Cali obligó a declarar alerta roja hospitalaria y movilizó a bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja en las estructuras colapsadas - crédito Sergio Acero/Reuters

Los organismos de socorro también lograron sacar con vida a un hombre que permanecía bajo los restos del edificio. La operación se concentró durante varias horas en el punto en el que los rescatistas establecieron su ubicación, entre bloques de concreto, fragmentos de la estructura y otros materiales desprendidos.

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La remoción del material se hizo de forma manual en varios tramos para evitar nuevos desprendimientos. Un voluntario citado por el medio explicó el procedimiento: “La actividad que estamos haciendo acá es tratar de sacar los escombros en lo que más se pueda. Gracias a una perrita, hemos logrado encontrar puntos en donde se muestran personas con cámaras infrarrojas”.

Ese mismo testimonio describió cómo se organizó el retiro del material. “Con nuestros compañeros, lo que hacemos es sacar material a punta de tarro. Lo que se hace es palear; unos llenan y otra fila pone los tarros”.

Lemos también contó que durante la madrugada trabajó una unidad canina en el lugar y que el equipo marcó un punto que luego fue revisado, aunque en ese momento no encontraron a ninguna persona.

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La recuperación de documentos se volvió otra prioridad entre los escombros

La Notaría 20 de Cali intenta recuperar libros, documentos y archivos sepultados, con apoyo de vecinos que prestaron espacios para resguardarlos - crédito Google Maps

Además de la búsqueda de sobrevivientes, la Notaría 20 intenta rescatar libros, documentos y archivos que quedaron sepultados tras el derrumbe. Según Lemos, vecinos del sector han prestado espacios de sus propias viviendas para guardar papeles y parte del archivo que ha podido recuperarse.

La publicación también recogió el agradecimiento del notario encargado a los habitantes del sector, a la Policía, a los organismos de emergencia y a los operadores de maquinaria pesada que participan en la búsqueda y en la recuperación del material.

En Cali, la presión sobre la red asistencial llevó a la Secretaría de Salud Pública Distrital a declarar alerta roja hospitalaria. Siete instituciones prestadoras de servicios de salud fueron cerradas y evacuadas, y la Clínica Nuestra, la Clínica Dessa, la Clínica Colombia y el Hospital Universitario del Valle presentaron afectaciones estructurales graves.

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Las autoridades y organismos de socorro habían movilizado inicialmente 260 bomberos voluntarios, 115 integrantes de la Defensa Civil y 101 socorristas de la Cruz Roja en la capital del Valle del Cauca. La prioridad sigue concentrada en las estructuras colapsadas donde existen reportes o indicios de personas atrapadas.