Exdirector de la Ungrd de Gustavo Petro, señalado de frenar ingreso de rescatistas extranjeros, respondió a la polémica: “Yo sí acepté la ayuda”

Javier Pava, exdirector encargado de la Ungrd, explicó en un video publicado en redes sociales las gestiones realizadas para recibir ayuda internacional tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Ungrd

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El exdirector encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava, respondió a la polémica generada por una carta enviada a la Cancillería durante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pava explicó que la comunicación que ha generado cuestionamientos fue enviada el martes 11 de agosto a la 1:20 p. m. y correspondía a las necesidades identificadas por la entidad en ese momento.

El exfuncionario aseguró que el contenido de la carta debía entenderse dentro del contexto de la emergencia y que las necesidades podían cambiar conforme avanzara la evaluación de daños y se recibieran nuevos reportes de alcaldes y gobernadores, quienes, según explicó, son los responsables de informar sobre la situación en territorio.

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“Esa carta fue emitida ese día a la una y veinte de la tarde y corresponde a las condiciones de requerimientos para ese momento”, señaló Pava.

Carta enviada por la UNGRD a la Cancillería en medio de la emergencia por el terremoto, cuya interpretación generó la polémica sobre la llegada de equipos internacionales de búsqueda y rescate - crédito Javier Pava/X

Pava entregó una cronología de las solicitudes

El exdirector de la Ungrd afirmó que alrededor de las 2:00 p, ., se reunió con el canciller Omar Bula para revisar los ofrecimientos de ayuda que habían llegado desde diferentes países.

Según su relato, Estados Unidos, Israel, El Salvador y Perú habían ofrecido grupos de rescate. La situación fue evaluada en el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se analizaron las capacidades que podían resultar útiles para atender la emergencia en ese momento.

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Pava aseguró que se decidió aceptar el ofrecimiento de Estados Unidos, principalmente por sus capacidades tecnológicas y por la posibilidad de apoyar la coordinación de la información relacionada con los grupos de búsqueda y rescate.

“Es así como hacia las tres de la tarde envío una nueva carta a la Cancillería aceptando la ayuda de Estados Unidos para esas actividades”, explicó.

El exfuncionario añadió que posteriormente, a las 5:20 p. m., envió otra comunicación a la Cancillería para solicitar que se aceptara ayuda humanitaria. Entre los elementos ofrecidos se encontraban kits de alimentos y de aseo, además de la posibilidad de trasladar hospitales de campaña para reforzar la atención en Chocó y Pereira.

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Javier Pava, exdirector encargado de la Ungrd, se refirió a la controversia generada por una comunicación emitida durante la atención de la emergencia - crédito Ungrd

Con esta cronología, Pava busca controvertir la interpretación de que la primera carta representara un rechazo general a la cooperación internacional. Según su versión, las solicitudes fueron cambiando durante el día de acuerdo con las necesidades identificadas en las zonas afectadas.

Aclara la diferencia entre grupos USAR y otros socorristas

Otro de los puntos centrales de su declaración fue explicar qué significa la activación de equipos USAR, especializados en búsqueda y rescate urbano.

Pava sostuvo que estos grupos deben estar acreditados por el país que los envía y ser aceptados por Colombia, debido a las responsabilidades civiles y al alto nivel de riesgo de las operaciones que realizan.

“Cuando se habla de la habilitación de grupos USAR o grupos de búsqueda y rescate, se habla de grupos especializados que han sido acreditados por el país que los envía y que sean aceptados en Colombia”, explicó.

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Sin embargo, aclaró que esto no significa que el país haya cerrado la puerta a otros grupos de socorro o respuesta internacional que quieran contribuir a las labores de atención.

“No ha habido en ningún momento una intencionalidad de limitar el acceso a esos grupos que pueden ayudar y contribuir de manera asertiva”, afirmó.

La controversia surgió después de que se conociera una carta en la que la Ungrd señalaba que, con base en la evaluación realizada hasta ese momento y las capacidades nacionales disponibles, no era necesario solicitar o activar equipos internacionales especializados USAR.

El canciller Ómar Bula y el director de la Ungrd David Santiago Tamayo hablaron de las ayuda humanitaria que ha llegado a Colombia tras el sismo - crédito Cancillería

El documento fue utilizado por algunos sectores para cuestionar al Gobierno y señalar que se habría impedido el ingreso de rescatistas extranjeros. Pava rechazó esa interpretación y aseguró que la información estaba siendo utilizada de manera “perversa” para justificar la llegada de un grupo USAR del Ejército de Israel a Cali.

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El exdirector también defendió su actuación al frente de la entidad y afirmó que tomó las decisiones de acuerdo con las funciones que tenía y con el Gobierno al que representaba.

“Quiero manifestar a Colombia que he actuado de manera responsable en el cargo de mis funciones y de manera coherente con el Gobierno al que represento, que es el Gobierno del presidente Petro”, aseguró.