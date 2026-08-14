El extécnico campeón de América con Once Caldas en 2004 Luis Fernando Montoya hizo llamado para ayudar a los damnificados por el terremoto: “Pensé que mi vida se había acabado”

Montoya pidió que todos los colombianos se vuelquen a ayudar a las personas que necesitan apoyo tras el terremoto en Colombia-crédito @profemontoya.oficial/Instagram

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Luis Fernando Montoya se sumó el 13 de agosto de 2026 a los mensajes de apoyo para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia.

El extécnico difundió en sus redes sociales un llamado a la solidaridad y a la ayuda para las personas afectadas por la emergencia.

Luis Fernando Montoya contó con angustia cómo vivió el terremoto de 7,4 grados que sacudió el centro de Colombia y llamó de urgencia a sus amigos en Manizales- crédito Colprensa

“Quiero enviarle un mensaje a todo este país de solidaridad, de entendimiento, este es un momento en el que todos los colombianos tenemos que estar volcados a ayudar a las personas que en este momento nos necesitan”, expresó el ‘profe’ Montoya.

El entrenador recordó una frase que suele repetir y la vinculó con su propia experiencia:

“Nunca todo es para siempre, hay momentos difíciles, hay momentos buenos. Yo pensé que mi vida se había acabado y mire voy para 22 años y todavía estoy vivo, la vida es fundamental. Gente, mi pueblo colombiano, los quiero, los amo, sigamos para adelante, que yo sé que vamos a salir adelante”.

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Montoya, recordado por la Copa Libertadores 2004, quedó en condición parapléjica tras un atraco en diciembre de ese año, cuando recibió un disparo en el cuello que afectó su médula espinal.

En paralelo, varios jugadores de la Selección Colombia y otros personajes del país han enviado donaciones y mensajes de apoyo, mientras en distintos puntos del territorio nacional se organizan recolecciones de ayudas para zonas como Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

A cuatro días de la catástrofe, se detalló que las donaciones incluyen alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, medicamentos y alimento para perros, entre otros insumos, con destino a las áreas afectadas.

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El mensaje del técnico Luis Fernando Montoya y la preocupación por el sismo que se vivió en Manizales

El exentrenador campeón con Once Caldas sigue activo como asesor, consultor y columnista de El Espectador, mientras el club retomó los entrenamientos- crédito EFE

El exentrenador Luis Fernando Montoya vivió con preocupación el terremoto de 7,4 grados que el lunes sacudió el centro de Colombia. Tras el sismo, contactó de inmediato a sus amigos en Manizales para asegurarse de que estuvieran a salvo.

El movimiento telúrico afectó a millones de personas en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas. Montoya experimentó el temblor en su casa-finca en Caldas, Antioquia, donde reside desde el atentado sufrido en 2004.

El exdirector técnico del Once Caldas encontró bien a sus conocidos en Manizales, aunque con daños materiales.

“Me quitó un peso de encima, estaba pensando mucho en ustedes. Gracias a Dios, sé que él es grande. Vamos a salir todos de esta dificultad tan grande que tiene el país”, dijo el técnico.

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Montoya insistió en una idea que repitió como consuelo y advertencia ante la emergencia: “Te digo algo: no estamos solos; no estamos solos”.

Luis Fernando Montoya Soto fue el entrenador que llevó al Once Caldas al título de la Liga I en 2003 y un año después a ganar la Copa Libertadores de América con el club de Manizales ante Boca Juniors de Argentina.

Desde entonces, y a lo largo de estos años, ha trabajado como asesor y consultor de varios equipos del país. También ha sido columnista de El Espectador.

En paralelo a las reacciones por el sismo, el Once Caldas retomó el 14 de agosto de 2026 a los entrenamientos para reiniciar la temporada la próxima semana, de acuerdo con la Dimayor.

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Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa invitaron a donar a la gente para ayudar a los damnificados por el terremoto en el Eje Cafetero

La invitación de Nelson Deossa y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para que los hinchas de Real Betis donen a los afectados por el terremoto en Colombia - crédito Real Betis

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa difundieron en redes sociales mecanismos para donar a los damnificados por el terremoto en Risaralda y Chocó, con información para aportes desde Colombia y otros países.

En un mensaje publicado en plataformas digitales, los futbolistas pidieron ayuda para los afectados:

“Queremos invitarlos a que nos ayuden en estos tiempos tan difíciles para nuestro pueblo colombiano. Vamos a estar subiendo a nuestras redes e historias de Instagram los sitios donde puedan ayudarnos, para poder hacer menos difícil esta situación para todas las personas que están pasando esta catástrofe”.

Entre las campañas compartidas por Hernández, actualmente en el Betis, figura la de la Gobernación de Risaralda, que habilitó una cuenta de ahorros en Davivienda para centralizar aportes: 127500162350. La convocatoria apunta a apoyar a familias afectadas por daños en viviendas y otros sectores tras el sismo.

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El delantero también difundió la campaña “El Chocó nos necesita”, que recibe donaciones en la cuenta de ahorros de Bancolombia 09800005548 para quienes aporten desde Colombia. La iniciativa está respaldada por la Fundación Jhon Arias, que informó una opción para colaborar desde Brasil vía Pix con el correo Alguilarayala.ya@gmail.com.