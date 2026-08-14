Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos y a Jhon Jáder Durán tras la clasificación del Benfica en la Europa League: “Quería impresionar”

Clement Lenglet debutó con el Benfica de Portugal en Escocia-crédito Russell Cheyne/REUTERS

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El fútbol europeo continúa su acción a nivel continental, y en lo que es la UEFA Europa League, el 13 de agosto de 2026, el Benfica de Portugal confirmó su clasificación al último partido de la fase previa, en la cual jugará ante el Aarhus de Dinamarca.

Y los dos colombianos que integran la plantilla de las “Águilas” fueron titulares en el Tynecastle Park de Edimburgo de Escocia tras el empate a un gol ante Hearts, y que tuvo los goles de Tomas Magnusson al minuto 77 y de Dodi Lukebakio al 78 para el Benfica.

En este contexto, la prensa de Portugal analizó el rendimiento de ambos jugadores en los 90 minutos que estuvieron como titulares durante el juego.

Richard Ríos marcando a Tomas Magnusson en el primer y único gol del cuadro escocés en la serie-crédito Russell Cheyne/REUTERS

De esta forma, el diario Récord de Portugal explicó que el jugador tuvo una calificación de 3 puntos sobre 10, detallando que el oriundo de Vegachí tuvo intenciones de llegar al arco rival en el juego que se disputó en Escocia

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“El centrocampista fue uno de los jugadores con más disparos a puerta del Benfica (3), aunque con poca precisión. En el minuto 9, asistió a Jhon Durán con un pase al primer toque. Destacó en la presión, ayudando con 6 recuperaciones de balón, 5 de ellas en zonas altas”, dijeron.

Por otra parte, del atacante y goleador colombiano explicaron que tuvo un buen comienzo durante el juego, dando una puntuación de 5 puntos:

“Empezó bien el partido y claramente quería impresionar. Realizó un total de seis disparos, cinco de ellos solo en la primera parte. También disparó peligrosamente al lateral de la red (9′) y tuvo otra oportunidad en el minuto 36. En ese momento demostró claridad en la toma de decisiones. Después, desapareció y solo logró disparar por encima del larguero",

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Por otra parte, el diario A Bola habló sobre Richard Ríos con una puntuación de 5 puntos, detallando que a nivel físico, el volante aún no se encuentra en forma, y también reseñaron sus intentos desde rematar al arco desde la media distancia:

“Aún lejos de su mejor forma, el colombiano no mostró las internadas al área que suele exhibir. Un hermoso disparo, en el minuto 15, fue detenido por una intervención estelar del portero británico. Lo intentó de nuevo (minuto 41), pero el balón fue desviado a córner”, analizaron.

Del atacante canterano de Envigado explicaron que hubo momentos de ansiedad que lo marcaron durante el juego ante el Hearts de Escocia, siendo evidente durante el partido, calificándolo con una puntuación de 5:

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“Se notaba que quería marcar, lo intentó, eso es un hecho, pero no fue la tarde/noche del colombiano. Cuando disparó al lateral de la red, a los 9 minutos, daba la sensación de que podría irse de Escocia con motivos para celebrar, algo que no sucedió”, explicaron.

Benfica jugará ante el Aarhus por un cupo en la fase de grupos de la Europa League

El Benfica avanzó al playoff de la Liga Europa tras empatar 1-1 con el Hearts y hacer valer el 6-1 de la ida-crédito Russell Cheyne/REUTERS

El Benfica avanzó al playoff de la Liga Europa tras empatar 1-1 con el Hearts en Escocia y hacer valer el 6-1 de la ida, pero la clasificación dejó una señal incómoda: el equipo portugués volvió a producir mucho en ataque y a transformar muy poco en goles.

La eliminatoria quedó resuelta por el amplio margen construido en el primer partido, pero el encuentro de vuelta expuso dos problemas que marcaron la noche: la falta de eficacia ofensiva y, ya en la segunda parte, una fragilidad defensiva que permitió crecer al conjunto escocés.

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El primer aviso serio llegó por medio del colombiano Durán, lanzado en profundidad por Lenglet. El delantero volvió a amenazar a los nueve minutos, en el arranque de un Benfica que intentó asumir el control desde el inicio.

El equipo portugués logró acelerar con facilidad hasta el área rival y encontró peso en las acciones de Lukebakio por la derecha y de Schjelderup por la izquierda. Ríos también quedó a centímetros del gol, mientras Durán retrocedió con frecuencia por el carril central para ofrecer apoyos, recuperar y abrir espacios con conducción.

La segunda parte mostró una fragilidad defensiva del Benfica y el Hearts llegó a marcar antes del gol de Magnússon-crédito Russell Cheyne/REUTERS

El problema volvió a estar en la definición. Sudakov cabeceó a las manos del arquero y Dedic estrelló un remate en el travesaño, dos acciones que resumieron una primera parte en la que el caudal ofensivo no tuvo una traducción proporcional en el marcador.

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El Hearts también encontró momentos para soltarse, sobre todo por el sector izquierdo de la defensa visitante, donde actuó el joven José Neto. Desde ese costado nació una insistencia que terminó con un remate de Guendouz exigendo a Samu Soares, aunque sin alterar el desarrollo general del partido.

Con ese intercambio, el descanso llegó con el 0-0, un resultado que mantenía la clasificación del Benfica pero que ya dejaba en evidencia la distancia entre su producción ofensiva y su capacidad para cerrar las jugadas.

En la reanudación, Marco Silva retiró a Lenglet y dio ingreso a Tomás Araújo. La segunda parte empezó mal para el Benfica: el Hearts comenzó a encontrar espacios y llegó incluso a marcar un gol que fue anulado.

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La irritación del técnico creció con ese tramo del partido y volvió a mover el banco. La entrada de Prestianni reactivó al equipo portugués, aunque el repliegue del rival y las malas decisiones cerca del área mantuvieron el atasco ofensivo.

El Hearts terminó encontrando el gol después de un ajuste de Wouter Vrancken, en una acción definida por Magnússon. La ventaja escocesa, de todos modos, duró poco.

La respuesta del Benfica fue inmediata. Lukebakio empató 1-1 tras un pase atrás de José Neto y cerró un partido en el que la clasificación nunca estuvo realmente en riesgo, pero sí quedó instalada una duda sobre el rendimiento del equipo.

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El balance del encuentro fue el de una misión europea cumplida sin brillo: el Benfica volvió de Escocia con el pase asegurado, aunque sin la contundencia que se esperaba de un equipo que había llegado con una ventaja de cinco goles.