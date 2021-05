“No le doy la mano porque usted no se la merece”: la intervención de un joven ante Luis Ernesto Gómez por abusos del Esmad

Imágenes: Contagio Radio

Durante toda una semana el Portal de las Américas, rebautizado como el Portal de la Resistencia, ha sido noticia por la cantidad de personas que se han tomado ese espacio para manifestarse en el marco del paro nacional. En los primeros días el Esmad trató de controlar la situación, pero las denuncias de abuso policial no se hicieron esperar. Por eso desde hace unos días el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, lleva dos noches seguidas en esa zona tratando de mediar los enfrentamientos a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Pero este viernes en la noche se compartió masivamente una serie de videos desde la cuenta de Contagio Radio en los que un manifestante de 17 años encara a Gómez y le reclama por lo sucedido desde que inició la movilización social en el país el pasado 28 de abril. “Yo solo tengo 17 años, 17 años, ¿usted se imagina el mierdero en el que voy a vivir de aquí en adelante? Yo no quiero eso (...) Usted me está mirando como persona, sin capucha, estamos desarmados... real, no le doy la mano porque usted no se la merece”, le dijo el joven quien le reclamaba, al parecer, por la represión por parte de la fuerza pública.

Joven marchante enfrenta a Luis Ernesto Gómez

El joven continuó cuestionando a Luis Ernesto: “tengo una pregunta y quiero que me la responda, ¿usted ha sentido el olor a gas [lacrimógeno]?”, a lo que el secretario de Gobierno parece responderle que sí porque el joven lo increpa diciéndole que no le cree. “No le creo. Ellos [los manifestantes] sí saben qué es el olor a gas, pregúnteles cómo es esa mierda...”. Luego el manifestante le dice que:

“Cuando a usted no le llegue un hijo a la casa, usted me va a entender; cuando su mamita esté allá parada en primera línea, usted lo va a entender; cuando le violen a una hija, usted lo va a entender; por el momento, usted es un indolente”.

Posteriormente y tras reclamarle, Gómez trata de hablar y el joven le dice que está para escucharlo porque “su opinión vale”. El alto funcionario le agradece por hablarle y expresarle su molestia, sin embargo, este lo interrumpe para decirle que no le agradezca a él, “agradézcale a ellos, ellos son la generación de hierro. Esto era lo que sentía el pueblo campesino durante 50 años. Hoy el pueblo despertó”, concluyó el menor de 17 años.

Joven marchante enfrenta a Luis Ernesto Gómez 2

En medio de la discusión, los manifestantes gritaban que no querían que los violentaran más y pedían por los desaparecidos en el marco del paro, además de decir “no nos van a acribillar más”. En otro video, previo a lo sucedido con el joven, Luis Ernesto Gómez asegura que está allí porque quiere escuchar antes que hablar y, ante la presión de la horda de personas, admite que la fuerza pública los ha violentado, pero dice que son solo “algunos”, lo que causó que lo abuchearan.

En otro video difundido, el funcionario decide ingresar al Portal de las Américas argumentando que lo estaban agrediendo y que seguiría trabajando desde el interior del PMU, luego denunció que se entraron al lugar rompiendo con piedras y robando algunos equipos.

Luis Ernesto Gómez habla sobre a las situaciones de violencia y abuso por parte de la fuerza pública

En la noche del jueves otro manifestante le pidió a Gómez que retirara las tanquetas del Esmad de la zona y las pusieran lejos “como primer gesto de paz de ellos”, lo que gestionó el secretario al menos por una noche.

SIGA LEYENDO