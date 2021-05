Martín de Francisco contó que en RCN le pidieron que “colaborara con la salida” por dar opiniones políticas en Twitter

/ Captura de Pantalla

Prácticamente cada noche Santiago Alarcón, Adriana Lucía y Julián Román se sientan a hablar sobre la situación que vive Colombia en medio de la crisis social a través de su cuenta de Instagram. Esta vez conectaron en un en vivo con el presentador, periodista deportivo y comentarista Martín de Francisco, conocido entre muchas cosas, por ser parte de la ‘Tele Letal’ con Santiago Moure.

En medio de la charla, Santiago le preguntó que si le había pasado lo mismo que a ellos como que les cancelaron contratos por sus opiniones y posturas políticas. De Francisco dijo que sí y contó una anécdota que vivió en el canal RCN.

“Cuando Carrasquilla empezó con sus descaros (...) el man hace el entronque de unos negocios con unos municipios y los deja embalados. Lo que pasa es que él se gana una plata del erario [público] para la construcción de esos acueductos y esa plata se desaparece y él sale a decir que no tiene ninguna culpa porque, según él, era una misión filantrópica”, entonces el presentador cuenta que empezó a criticar y a hablar de ese tema en su cuenta de Twitter.

“Entonces a mí ya me decían de allá ‘oye, bajále, que ya, por favor. No sigas con eso que no está bien’ y yo dije bueno”, pero después, cuenta Martín, le dijeron que no iba más y le pidieron que “colaborara con la salida”. Finalmente dijo que le tocó volver al otro día por una pantaloneta y ya no lo saludaron con la misma cordialidad y recordó que todo habría empezado desde el plebiscito de 2016.

En la conversación De Francisco dijo que el despertar de los jóvenes ha evidenciado cómo se hablan de ciertos temas y recordó lo grave que es la guerra a partir de lo sucedido con la Unión Patriótica en los ochenta. Luego Santiago Alarcón le preguntó si le habían devuelto la pantaloneta en RCN y dijo que sí y que estuvo un tiempo sin trabajo, pero luego retomó la Tele Letal. Finalmente y antes de despedirse, Martín explicó que no tiene Instagram y que la cuenta desde la que hace el en vivo no es suya.

A inicios de mayo, en medio del paro, De Francisco dijo en diálogo con Hernán Peláez en W Radio, que “Andrés Pastrana también da consejos a este gobierno, y además lo ayudó a elegir. Y Cesar Gaviria también ayudó a elegir a este Gobierno, el que nos tiene así. Con qué descaro, con qué cara, es que tiene la cara de piedra para decir algo un tipo de esos, qué hipocresía. Que nos dejen en paz, por favor”.

De esa forma, por su puesto, criticó las declaraciones ofrecidas por Pastrana, quien a lo largo de esa semana no sólo exigió la renuncia del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, sino que además advirtió durante un foro internacional que, “El populismo es el cáncer de la democracia”. También las de Gaviria, quien no sólo criticó en repetidas ocasiones al mismo funcionario sino que les aseguró a los miembros del Gobierno nacional, a finales de abril, que “no esperen ni un sólo voto liberal” a favor de la reforma tributaria, que fue la que desató las protestas del pasado 28 de abril en primer lugar.

Igualmente, De Francisco pidió, profundamente ofuscado, al “jefe de Duque también, el jefe de Duque, por favor dejános en paz ya hermano, soltános ya un poco hermano”.

SIGA LEYENDO