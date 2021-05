La participante del Desafío The Box que también estuvo en la política con Cambio Radical

Con el paso de los días en las competencias del Desafío The Box, los seguidores de cada participante del juego buscan conocer a sus jugadores favoritos, especialmente, en aspectos de su vida personal. Melisa Chalare Rengifo, ‘Meli’, actual participante del programa e integrante del equipo Omega es una de las concursantes con más adeptos, principalmente en el público masculino, por su belleza.

De hecho, Meli ha entrado en el top cinco de las mujeres más bellas del ‘Desafío’ realizado tanto por los mismos competidores como por los usuarios de las redes sociales. Además de esto, la caleña de 27 años es reconocida por haber sido la capitana del equipo Gamma, cuya bandera cayó cuando Meli perdió la competencia de capitanas y, recientemente, por cometer dos errores que dejaron a su actual equipo sin comida.

Le puede interesar: Los dos errores fatales de ‘Meli’ que dejaron a Omega sin comida en el Desafío ‘The Box 2021′

Meli se ha caracterizado por ser una mujer, además de bella, con mucha fuerza y sin pelos en la lengua. En varias ocasiones sus opiniones han generado enfrentamiento entre sus compañero de equipo, pues la caleña no teme decirle a sus compañeros cuando no están haciendo las cosas bien.

Sobre la vida personal de Melissa son pocos los detalles que se conocen, se sabe que tiene un hijo de 7 años llamado Emiliano y que, además, lidera en Cali una fundación que ayuda a niños de bajos recursos; sin embargo, un pequeño paso por sus redes sociales revelan un detalle interesante sobre la competidora.

En septiembre de 2019, Melissa Chalare hizo su incursión en la política colombiana y, específicamente, en la de su ciudad natal, Cali. Sin embargo, fue un recorrido corto el que hizo la deportista que practica running y kickboxing puesto que no logró sus objetivos y decidió retirarse de la carrera política.

La mujer, que en ese entonces tenía 26 años, se lanzó a las elecciones legislativas de la ciudad para hacer parte del Concejo con el aval del partido Cambio Radical, pero no resultó ganadora. En una de sus primeras publicaciones al respecto, Meli explicó por qué había decidido incursionar en la política colombiana.

Decidí hacer un CAMBIO RADICAL, y por supuesto que la palabra política ahuyenta a más de uno, no solo por el hecho de que estamos cansados de tantas promesas sin cumplir, sino por los riesgos que trae en este país! No he estado nunca en la política, no tengo cara de política, pero le estoy colocando mucho amor a este proyecto, ganas y verraquera para hacer de esta ciudad un mejor lugar para vivir.