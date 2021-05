“Tengo una sensación de decepción, de tristeza y de vergüenza”: Santiago Alarcón

Santiago Alarcón. Foto: Instagram @santialarconu

En un video compartido a través de la red social Instagram, el actor explicó lo que piensa con respecto a la escasa participación que han tenido algunos de sus compañeros de trabajo que no se han pronunciado acerca de la crisis social y económica que atraviesa el país por cuenta de la jornada de paro nacional que se adelanta desde el 28 de abril de 2021.

Alarcón aseguró en la publicación, en la que aclara que es una sensación personal y que no está tratando de convencerlos de nada: “tengo una sensación de decepción, de tristeza y de vergüenza por el silencio de muchos de sus colegas, cantantes y artistas famosos que orgullosamente representan el país y que hoy están en silencio”.

En la grabación, Alarcón declara entender que a los artistas no se les puede exigir el mismo grado de responsabilidad que a un político de los hechos que acontecen en el país, pero siente la necesidad de hacer un llamado a denunciar los excesos de violencia en las manifestaciones.

Igualmente, señaló que comprende que emitir opinión alguna sobre temas políticos podría significar el veto y aseguró que no está pidiendo que se pongan de un lado o de otro de la política, pero que ya que muchos salieron a promocionar su candidato, el que hoy guarden silencio los convierte en cómplices.

“Yo no entiendo cómo ellos son capaces de salir de vender sus discos, de salir a promocionar sus obras de teatro y no son capaces de salir de defender la vida de esos colombianos, esos colombianos que hicieron que hoy estén donde estén”, comentó Alarcón en el video.

Finalmente, el actor además pidió a muchos de sus colegas que no sientan miedo, que no tomen una posición u otra: “¿Qué es lo que les da miedo, perder seguidores?, ¿no les da más miedo que se pierdan vidas?, ¿perder fama? Sin vida no hay fama”, puntualizó en el video.

Su esposa asegura que le da miedo que hable de política

En medio de la complicada situación por la que atraviesa Colombia, Santiago Alarcón ha sido uno de los personajes más activos en redes sociales apoyando el paro y que no ha tenido miedo de replicar las denuncias en contra del gobierno, apoyar las manifestaciones del paro nacional ni tampoco de convertirse en la voz de los que sufren.

Su esposa, la reconocida actriz Cecilia Navia, más conocida en redes sociales como Chichila Navia, no por esto ha dejado de acompañarlo ni de amarlo, como muchos rumoraron luego de que la colombiana estuviera por varias semanas en la isla de San Andrés rodando su nueva película.

Chichila Navia abrió su caja de preguntas en Instagram para darle la oportunidad a sus seguidores de promocionar sus emprendimientos, enviar mensajes de apoyo y ánimo a los colombianos por la difícil situación del país y, claramente, responder sus inquietudes sobre su vida profesional y privada. Luego de esto, compartió sus respuestas a algunas de estas.

La que más llamó la atención fue, sin duda alguna, una pregunta sobre el activismo que el esposo de Chichila ha llevado a cabo. “¿Apoyas a tu esposo con el tema de política aunque eso pueda afectarlos?”, le preguntó un usuario.

La actriz grabó un corto video donde asentía con su cabeza acompañado de la siguiente respuesta: “Sí mi amor, aunque siento miedo muchas veces -no te lo niego- lo apoyo por completo y lo admiro profundamente”.

