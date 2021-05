Pasada de copas, Yina Calderón estrena su nuevo sencillo

Tomada de Instagram @yinacalderonoficial

La empresaria Yina Calderón ha sabido aprovechar su fama en redes sociales, pues se ha convertido en una de las influenciadoras más reconocidas, pero no precisamente por sus trabajos musicales, sino por sus polémicas. Esto ha venido creciendo desde inicios de la pandemia, cuando clandestinamente realizaba fiestas privadas, denunciadas por los espectadores al violar las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno nacional.

Recientemente, la exprotagonista volvió a dar de qué hablar en su cuenta oficial de Instagram, después de haber utilizado la herramienta de historias para promocionar su nuevo tema de guaracha titulado ‘A Caballo’, producido por Mr. Black y creada junto a otro artista del género urbano, Jheral.

Pese a que en el transcurso del día la artista se dejó ver bastante entusiasmada y bien portada, ya que el objetivo era presentar su trabajo musical, horas después la joven se mostró ante sus seguidores en un alto estado de embriaguez por el que se le dificultaba pronunciar las palabras correctamente.

Tomada de Instagram @rechismes

“Acaba de nacer la guaracha, no es por nada, no es porque sea yo. Escúchenla, no me importa si ustedes me critican. Mk, severa canción”, dijo la empresaria de fajas en el video, donde está utilizando un filtro para ocultar su rostro.

Los detractores de la DJ no dudaron en burlarse de la actitud de la joven, pues el filtro animado que la acompañaba en el video no concordaba con los movimientos del rostro de la joven empresaria, afirmando que el efecto también estaba pasado de tragos.

Cabe mencionar que, fueron muchos los que expresaron su rabia al ver a Calderón en esas condiciones por lo que afirman que no es nada nuevo, pues lo único que sabe hacer bien es generar polémica por todo.

‘A Caballo’ cuenta con un videoclip divertido, como suele hacerlo la polémica artista, ubicado principalmente en un establo al mejor estilo de ‘Pasión de Gavilanes’ donde Yina presenta diferentes atuendos, el primero un vestido rojo de época con un corsé y una peluca negra.

Tomada del Video Oficial 'A Caballo'

Estas imágenes se alternan con otra escenografía en segundo atuendo, más estilizado y ceñido al cuerpo de color café con un sombrero y flecos con brillantes y un tercer atuendo, montada a caballo y luciendo un outfit muy similar al utilizado con Yuranis León en el video de ‘Que Rico Besas’, con apliques en el pelo.

El video ya cuenta con más de 175.000 reproducciones en YouTube.

Sigue creciendo como la espuma

La artista presentó hace poco el avance de su nuevo local de fajas y spa de uñas. En la publicación de puede observar un lugar con un diseño vanguardista y con tintes un poco de la década de los 80 en donde las tonalidades pastel visten las paredes del local que contará con una zona dedicada a un pequeño bar donde los visitantes podrán consumir una que otra bebida alcohólica.

“Miren lo que me regaló mi hermana Juliana, le puse Roma ¿Qué les parece?”, señaló la huilense de 29 años.

Tomada de Instagram @yinacalderonoficial

En historias de Instagram publicadas horas más tarde, se ve cuando Yina Calderón saca dinero de su bolso y le solicita a su hermana el favor de ayudarle a comprar los elementos necesarios para el mantenimiento de Roma, teniendo en cuenta que no tenía previsto el regalo.

“Yina me está diciendo que le compre cama”, comentó Juliana entre risas, a lo que su hermana agregó: “necesito que le compre cama, concentrado, una loción y algo para que orine donde es”.

