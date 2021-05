Los dos errores fatales de ‘Meli’ que dejaron a Omega sin comida en el Desafío ‘The Box 2021′

En el capítulo de este jueves 20 de mayo del Desafío ‘The Box 2021′ se vivió un nuevo desafío de sentencia y hambre, en medio del cansancio y la debilidad de los concursantes, quienes han vivido los últimos días bajo la presión de que cualquier error que cometan en la competencia los puede afectar de manera considerable y será castigado duramente.

Antes de dar inicio al desafío de sentencia y hambre, se dejaron claros varios puntos importantes. En el Box Blanco participarían dos mujeres y dos hombres de Alpha, Beta y Omega. Los dos equipos que ocuparan el primer y segundo lugar serían premiados con dos tipos de alimentación: granos o embutidos, mientras que el perdedor se quedaría sin comida, una situación que para los participantes es un verdadero reto, tal y como lo han admitido.

Por último, se precisó que de este desafío de sentencia y hambre saldría el primer sentenciado del ciclo, en esta oportunidad un hombre. De otro lado, la regla más importante del Box Blanco fue que ninguno de los participantes tenía permitido tocar el piso, por ese motivo el nuevo desafío estuvo compuesto por varias pruebas al aire que a más de uno se le dificultaron.

Así las cosas, la prueba inició con un tramo de equilibrios; luego, los concursantes de Alpha, Beta y Omega encontraron un estribo que les permitió pasar a una columna flotante, a unas escaleras aéreas y a una pared de escalada. Posteriormente, cada uno de ellos llegó a una especie de tabla que estaba ligada a una corta tirolina, la cual les ayudó a alcanzar el otro lado de la pista. Hubo una amenaza latente en la competencia: si no lograban enganchar la tabla les tocaría recorrer ese tramo en perezoso.

Desafío de Sentencia y Hambre: Nadie quiere padecer hambre - Desafío The Box / (YouTube: Desafio The Box).

Después de pasar por este camino, los participantes dieron con una malla y una reja suspendida en el aire que los llevó a una plataforma, desde la cual su misión fue bajar unas esferas de acero hasta un tablero triangular que tuvieron que manipular con unas cuerdas hasta que la esfera llegara a la mitad y cayera.

Hubo mucha presión en la pista porque para algunos de los participantes fue necesario ir lento, pero seguro, debido a la dificultad de las pruebas al aire. Sin embargo, el equipo que vivió una situación más compleja fue Omega, puesto que una de las concursantes, ‘Meli’, cayó al suelo en dos oportunidades, lo que les restó puntos ante sus otros equipos rivales.

Finalmente, el equipo que completó las cuatro esferas y se encontró completo al inicio de la pista fue Alpha; en segundo lugar quedó Beta.

Aunque al equipo Omega no le quedó más remedio que aceptar su derrota y prepararse para el castigo, apoyaron a su compañera ‘Meli’ y le recomendaron que no debe afanarse sino tener mucha seguridad cuando enfrente las pruebas que sea.

La caleña de 27 años aseguró que a pesar de sus caídas no sufrió ninguna herida considerable en su cuerpo, pero admitió que se siente muy mal con su equipo después de lo sucedido. “A todos nos da muy duro el no comer. Nos ponemos de mal genio, se nos baja el ánimo, creo que a todos nos pasa por igual. Es una pista a la cual le tenemos mucha confianza porque nos va siempre muy bien, pero hoy me jugó una muy mala pasada. Creo que cometer un error es directamente a la derrota”, aseveró ‘Meli’.

Por último, Alpha decidió que el sentenciado del ciclo es ‘Dagómez’, del equipo Beta.

