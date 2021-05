El poderoso mensaje que Adriana Lucía lució en su chaqueta durante las manifestaciones

Colombian singer Adriana Lucia attends a protest march combined with concerts as a national strike continues in Bogota, Colombia December 8, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

Sin miedo, sin olvido y sin indiferencia ha estado la cantante colombiana Adriana Lucía en medio de la compleja situación política y social que vive Colombia. Durante las últimas semanas, en que en las principales ciudades del país se han registrado atropellos en contra de la población civil, violencia, desapariciones, asesinatos, desórdenes públicos, censura y demás situaciones dolorosas e injustas, la artista no ha dejado de manifestarse y denunciar lo que está sucediendo.

Es más, Adriana Lucía ha salido a marchar y a acompañar a los cientos de miles de colombianos que, sin importar los riesgos de contagio por covid-19 y la violencia, han salido a las calles a manifestarse y buscar un diálogo, una solución. De hecho, también ha estado acompañada de los actores Santiago Alarcón y Julián Román, quienes también han permanecido atentos a la situación y han utilizado su voz para replicar el mismo mensaje.

Fue en uno de estos encuentros en que la artista llamó la atención por el mensaje que llevó con su atuendo.

En la chaqueta color beige que lució la artista está bordado el mapa de Colombia y sobre este, en letras mayúsculas, la frase: “Alzados en almas”.

Un mensaje contundente de parte de la artista, con el que quiso reafirmarle al gobierno que sus ciudadanos están cansados de la violencia, del sufrimiento, del miedo, del dolor, motivo por el cual continuarán alzando su voz y luchando en contra de todos y cada uno de los atropellos que se han cometido en contra de todo un país.

Aunque fue un sencillo pero significativo detalle, la cantante colombiana nuevamente se ganó el agradecimiento de los usuarios de las redes sociales por mantenerse firme y al lado de los jóvenes que siguen buscando una solución desde el pasado 28 de abril.

“Mi completa admiración para ti. Mujer guerrera empática”; “Guerrera Adriana, una excelente actitud que puedas alentar a nuestros jóvenes”; “Fue la única que no se rindió, que esté en pie de lucha, mi total admiración”; “Esa es una artista que ama a su país, tú me representas”; “Mil gracias por todo lo que has hecho”; “Gracias porque eres de las pocas artistas de farándula en tener la empatía suficiente qué Colombia en verdad necesita”, son algunos de los mensajes que más de 1.050 personas le han dejado a Adriana Lucía en su fotografía.

En cada una de sus publicaciones en Instagram, la artista de 38 años suele dejar otros poderosos mensajes con los que la mayoría de colombianos, en especial los jóvenes, se han sentido identificados. Dos de los que más reacciones han tenido son estos: “No son voces la que hacen falta en este país, son oídos dispuestos a escucharlas” y “Entre más se demoren en sintonizarse con ellos, las brechas de harán más grandes”.

La valentía de Adriana Lucía no ha tenido límites. Vale recordar el video que publicó el pasado 9 de mayo en el que le dejó en claro al Gobierno nacional que, aunque fue invitada por el presidente Iván Duque y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a hacer parte de un diálogo, no asistiría porque quienes deben ocupar ese lugar son las víctimas directas de la violencia y la injusticia del país.

“No se trata de mi, se trata de los jóvenes, y de todas las personas que están allá afuera pidiendo ser escuchados (...) hay comunidades que llevan años intentando ser escuchadas, y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde. Hay muchas madres llorando a sus hijos, hay muchas madres buscando a sus hijos, y no es justo, por que esos hijos salieron a reclamar sus derechos, y fueron reprimidos de manera violencia. Esa violencia tiene que pararla ya”, fueron las palabras con las que Adriana Lucía conmovió al pueblo colombiano.

