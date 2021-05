“Félix de Bedout está más pendiente de mi marido que yo”: esposa del consejero presidencial Hassan Nassar

Consejero presidencial Hassan Nassar y periodista Féliz de Bedout. Fotos: Colprensa.

A la esposa de Hassan Nassar, consejero presidencial para las comunicaciones del presidente Iván Duque, tal parece que no le caen en gracia las constantes burlas que el colega de su marido, el también periodista Félix de Bedout, le hace constantemente en Twitter, donde le recuerda sus opiniones frente al gobierno de Juan Manuel Santos.

Nassar, quien fue uno de los principales contradictores de la pasada administración nacional, tiene guardados en su perfil de Twitter varios trinos en los que arremetía contra Santos y su gestión.

Actualmente, ante las decisiones y ‘desatinos’ que el gobierno Duque toma frente a algún tema, Bedout de alguna forma localiza los anteriores pronunciamientos del hoy consejero presidencial y, mediante el hashtag #SiempreHayUnTrino, evidencia las contradicciones de Nassar cuando criticaba el gobierno anterior y que hoy caerían como anillo al dedo.

Pues bien, la conyugue del controversial funcionario del Gobierno, que es Andrea Buitrago y que se viralizó en las últimas horas en Twitter al citar uno de los trinos burlescos de Bedout hacia Nassar, le lanzó un particular comentario.

“Este señor esta más pendiente de mi marido que yo 🙁”, trinó Buitrago, en repuesta a un trino de Bedout, quien difundió la publicación de Nassar donde aseguraba que el ministro de Defensa del gobierno Santos se refirió al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“Si el MinDefensa informa que se duplicará el ESMAD, es porque vamos muy bien negociando el descontento social”, tuiteó en septiembre de 2013 Hassan Nassar de cara al paro agrario que se desarrolló en ese año contra el gobierno de Santos.

La respuesta de Andrea Buitrago le cayó en gracia a varios internautas, quienes le enviaron mensajes como: “Félix, Taganga te extraña”; “Denúncialo por supuesto acoso sexual”; No es amor, lo que tagango siente se llama obsesión”, escribieron algunos internautas.

Buitrago salió del anonimato y se volvió tendencia en redes. Sin embargo, en un repaso rápido de su perfil de Twitter, en el que tiene 531 seguidores, se leen varios pronunciamientos sobre la situación que atraviesa Colombia por cuenta del paro nacional y otros temas coyunturales.

En algunos de sus trinos se leen mensajes analizando la gestión del jefe de su marido, el presidente Duque: “Esto no se trata de Duque , esto es un ataque a la institucionalidad , al Estado y a la democracia que aunque muchos no lo valoren es lo único que nos queda antes de terminar de hundirnos”, expresa Buitrago, mientras que cuestiona a los miembros del Comité del Paro que, según ella, no quieren dialogar con el Gobierno del que su pareja hace parte.

“Y claro que el diálogo es la solución hay muchas cosas por mejorar pero cómo lograrlo con quien quiere protagonismo , caos , violencia y destrucción…”, dice.

Por el momento Félix de Bedout, que es periodista y presentador de Univisión y W Radio, no le ha respondido a Buitrago, lo que sí sigue haciendo es difundiendo varios trinos en contestación a su colega periodístico.

De hecho, Twitter recordó hace unas semanas los trinos hechos por el periodista Hassan Nassar, quien se declaraba férreo defensor de la no implementación del glifosato en la lucha contra el narcotráfico en el país.

El comunicador, de manera vehemente, dio a conocer su posición frente al tema, el cual era polémica en la presidencia de Juan Manuel Santos, señalando que rechazaba terminantemente la inclusión del herbicida en la lucha de la erradicación de cultivos.

En sus publicaciones de 2015, Hassan manifestó: “El error en COL fue fumigar personas con glifosato. Eso no cabe en ningún lugar del mundo.”, tanto así que su publicación fue duplicada por la exministra de Trabajo y del Interior y actual embajadora de Colombia ante la ONU Alicia Arango, quien afirmó “Tal cual”, como gesto de aprobación.

Estos pronunciamientos le costaron críticas y burlas en la red social.