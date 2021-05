Supermán López se quedó con la etapa reina y es el nuevo líder de la vuelta a Andalucía

El colombiano dio un golpe sobre la mesa en la tercera fracción, tras una exigente jornada de montaña. Foto: ©PHOTOGOMEZSPORT202

El ciclista colombiano Miguel Ángel López (Movistar Team) se quedó con la tercera etapa de la edición 67° de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, la considerada como etapa reina. El contundente triunfo no solo representó su primer triunfo con el equipo español, sino que le sirvió para escalar a lo más alto de la clasificación general.

El boyacense cruzó la meta con un tiempo de 5 horas, 3 minutos y 26 segundos tras una jornada de 176,9 kilómetros con salida en Beas de Segura y llegada en el Puerto de Onsares. ‘Superman’ se impuso en la llegada al Puerto de Onsares, de tercera categoría, por delante del neerlandés Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) y del canadiense James Piccoli (Israel Start-Up Nation), segundo y tercero, respectivamente.

A pesar de que los tres ciclistas llegaron juntos a la parte final de la subida, el escarabajo colombiano se jugó la victoria al esprint y demostró ser el más fuerte de todos. En la clasificación general de la carrera española López relevó al británico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), quien se colocó la camiseta de líder en la segunda etapa.

Esta victoria es la primera del corredor con el Movistar, equipo al que llegó en esta temporada como el líder de filas, pues aún continúa su preparación para lo que será su participación en el Tour de Francia, máximo reto de la temporada.

Además, según la cuenta de Twitter, Datos Ciclisticos, esta se convirtió en la segunda etapa para el ciclismo colombiano en la historia de la Vuelta Andalucía, pues la primera la consiguió el antioqueño Santiago Botero en 1999 en Málaga.

Tras su gran actuación ‘Superman’ no ocultó su felicidad y tildó de “muy especial” lo vivido este jueves 20 de mayo. “Un día muy especial. El equipo ha estado magnífico”, aseguró.

Cabe recordar que, en la segunda etapa, disputada ayer, fue segundo luego de que la victoria se le escapara en los últimos metros. “Ayer no pudo ser, hicimos segundos, se nos hizo duro el final, pero hoy hemos salido con mentalidad de recompensar al equipo todo el trabajo que se hizo ayer y en días anteriores, y los compañeros han estado de nuevo súper bien (…) Ha sido magnífico”, añadió.

Su primera victoria lo dejó conforme y no pudo ocultar su felicidad, pues ha sido un proceso largo para volver a encontrar su mejor versión.

“Muy contento porque ha sido duro llegar hasta aquí, estar de regreso en el pelotón, más en las posiciones de privilegio. Detrás de todo esto viene un trabajo muy grande que al final no se ve. Mi familia, mi esposa, mi hijo... son mi mayor motivación siempre. He regresado tras casi ocho meses de pausa. Prácticamente no competía casi desde el Tour de Francia”, dijo.

Y es que, tras su llegada a la escuadra telefónica, López fue contagiado por el covid-19 y su debut tuvo que ser aplazado, sin embargo, consideró que en estos momentos está motivado para pelear contra los mejores.

“Fue duro regresar, pillé el Covid también... Este es un nuevo proyecto, con nuevas ilusiones. Me he encontrado muy bien, me han arropado súper bien, y se nota. Los compañeros, el trabajo que se desempeña cada día, es bastante importante”, agradeció.

Con la vista puesta en las dos próximas jornadas, López aseguró que: “hemos hecho lo mas difícil. Asaltar el maillot es lo complicado, pero no ha terminado. Tenemos dos etapas ahora por delante de las de tener atención. Ojalá podamos ir con el maillot hasta el final. Le regalo esta victoria en homenaje a toda la gente de Colombia, a Movistar, a mi familia, mi esposa, mi hijo y mi madre”.

Clasificación de la 3ª etapa:

1. Miguel Ángel López (COL/Movistar) - 5:03:26

2. Antwan Tolhoek (NED/Jumbo-Visma) a 0:02

3. James Piccoli (CAN/Israel Start-Up Nation) a 0:06

4. Julen Amezqueta (ESP/Caja Rural-RGA) a 0:17

5. Mikel Bizkarra (ESP/Euskaltel-Euskadi) a 0:28

Clasificación general:

1. Miguel Ángel López (COL/ Movistar) - 14:02:31

2. Antwan Tolhoek (NED/Jumbo-Visma) a 0:20

3. Julen Amezqueta (ESP/ Caja Rural-RGA) a 0:55

4. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 1:40

5. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 1:47

La Vuelta a Andalucía continuará este viernes con la disputa de su cuarta y penúltima etapa, esta tendrá un recorrido de 182,9 kilómetros y se correrá entre las localidades de Baza y Cúllar Vega, en la provincia de Granada.

Seguir leyendo: