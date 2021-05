Fuerte revelación de Iván René Valenciano: “James no jugó porque Everton no lo quiere prestar a la Selección”

El colombiano estaba dentro de la lista de convocados, pero Everton no lo incluyó en la titular como tampoco en el banco de suplentes. Foto: Archivo

Luego de la polémica generada en redes sociales por la no inclusión de James Rodríguez en el último partido del Everton, jugado este miércoles 19 de mayo, fueron varias las especulaciones sobre la verdadera razón por la cual el cucuteño no fue tenido en cuenta, pues a pesar de que Carlo Ancelotti afirmó que se debía a un tema de cansancio, los aficionados no quedaron conformes con esa explicación.

Everton derrotó 1-0 al Wolverhampton en la fecha 37 de la Premier League, lo cual le permite seguir con vida ante la posibilidad de ingresar la próxima temporada en la Europa League, a pesar de no depender de sí mismo ya que se tienen que dar una serie de resultados, pero la noticia del compromiso fue la ausencia del mediocampista.

Y es que, aparentemente, James estaba en óptimas condiciones para poder lucirse ante sus hinchas por primera vez desde su llegada, pues los aficionados Toffees regresaban al Goodison Park con la ilusión de ver al colombiano, considerado el fichaje más importante del club en esta temporada.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el cafetero fue el gran ausente de la alineación, ya que ni siquiera fue incluido en el banco de suplentes. Ancelotti, técnico del Everton, explicó en la previa del partido la razón por la que el ’10′ de la Selección Colombia no estuvo disponible: “James quedó fuera porque estaba cansado. No jugó por un tiempo, luego estuvo contra el Sheffield y hoy preferimos no arriesgar”, mencionó.

Recordemos que el cucuteño venía de jugar 78 minutos en el último partido de los ‘Toffees’ frente al Sheffield United por la jornada 36 luego de perderse tres compromisos: dos contra Aston Villa y uno más ante West Ham, por problemas que ni Ancelotti ni el club explicaron. Aunque, por el historial de lesiones, medios ingleses indicaron que también estaría relacionado con la pantorrilla.

Sin embargo, las dudas aparecieron en redes sociales y varios usuarios mostraron su inconformidad por lo sucedido, y aunque no se conocen más detalles, hay quienes ya aseguran que los problemas de James no pasan solamente por los temas físicos.

Este es el caso del exjugador Iván René Valenciano, quien en medio de su intervención en el programa el VBAR Caracol, de Caracol Radio, reveló que el tema habría pasado por una protesta del colombiano en contra del equipo azul.

“Les voy a dar una noticia que me acaban de pasar… James no jugó hoy porque el Everton no lo quiere prestar a la Selección. Grave la situación porque cuando no quieres prestar un jugador a la Selección, me parece que van a hacer todo lo posible para intentar demostrar que no puede jugar”, aseguró el ‘bombardero’.

Añadió que: “Si demuestran que está lesionado y que no está en condiciones de jugar, no está en la obligación de venir. Creo que ahí es donde debe intervenir el jugador, hablar con el club y decirle, yo quiero ir a mi Selección y voy a hacer lo posible por ir, si es que se siente en condiciones físicas para venir a nuestra Selección”, puntualizó.

Ante esta afirmación, el periodista Diego Rueda aclaró que ese tipo de cosas no son tan fáciles de hacer, pues el club inglés deberá demostrar que el colombiano está lesionado, si es que verdaderamente lo está, para poder negar su préstamo.

“Esto tiene un proceso, el Everton comunica a la Federación que el jugador está lesionado y debe mandar todo lo que se le ha hecho. Si la Federación Colombiana no está tranquila con lo que ha enviado el equipo, le puede hacer todos los chequeos para saber si está bien. No es un tema fácil y más en una fecha FIFA”, explicó.

Pese a que aún no se habla de una lesión oficial, todo parece indicar que James Rodríguez estará con Colombia en los juegos ante Perú y Argentina por las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas, luego de ser incluido en la lista de convocados por el técnico Reinaldo Rueda.

James con Everton

El volante colombiano ha disputado un total de 23 partidos por Premier League en esta temporada y registra seis goles y cinco asistencias. Pero, en la otra orilla, también han sido 14 los encuentros en los que no estuvo disponible: 13 de ellos por lesión y uno por decisión técnica.

