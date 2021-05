Primera línea en Cali se retira para rechazar saqueos en almacén de cadena

Las protestas en el país completan 23 días y han logrado varias de sus objetivos como tumbar el proyecto de reforma tributaria y el de la reforma de la salud, así como también a algunos altos ministros. Sin embargo, una de las críticas principales a los manifestantes son los saqueos en locales comerciales que ellos no se adjudican. De hecho, en la noche de este miércoles la primera línea decidió retirarse de un punto en Cali.

En la avenida Simón Bolívar, en el sector de Puerto Madera (Calipso) se presentaron robos en los almacenes Éxito sobre las 10:50 p.m., por lo que los jóvenes de primera línea de ese punto decidieron retirarse. “En estos momentos está siendo saqueado el Éxito por personas que no conocemos, de barrios aledaños. Nosotros, la primera línea de Puerto Maderas no apoyamos los saqueos, no apoyamos los robos. Nos vamos a retirar por el día de hoy porque no queremos que nos comprometan ni nos metan en ese cuento a nosotros. Estamos aquí con otro propósito”, señalaron.

Invitaron a las personas que vieran el video a que no les atribuyeran los hechos delictivos. “La primera línea de Puerto Maderas no está en saqueos”. Finalmente gritaron que siguen en resistencia. La decisión de los jóvenes fue celebrada por usuarios en redes sociales quienes destacaron que estas acciones contribuye a que se deje de estigmatizar la protesta social.

En el sector de Puerto Madera hace unas semanas fue incinerado el colegio Comfandi Calipso por vándalos quienes destruyeron dotación escolar y muebles al interior.

Primera línea de Puerto Maderas rechaza saqueos

“Defendemos la protesta social como una forma pacífica de la democracia, pero no podemos confundirla con la destrucción de los bienes públicos y privados”, reaccionó el secretario de Educación de Cali, William Rodríguez, rechazando lo sucedido en el colegio Comfandi, cercano a una Eps de la misma entidad.

“Son nuestros niños quienes se están viendo afectados por la pandemia con mayor fuerza, pero también son ellos los que van a quedar desfavorecidos en su ejercicio a la educación por esta destrucción”.

Este 19 de mayo las marchas convocadas en Cali transcurrieron de forma pacífica, gracias a que no hubo presencia del Esmad por orden del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. En el sector de la Loma de la Cruz (Dignidad) hasta se presentó la agrupación Herencia de Timbiquí. También en este sector se reportó el robo de equipos de periodistas de Telemundo este miércoles en la tarde.

Un día antes, el martes 18 de mayo, por el contrario, no hubo paz en Calipso. Desde las 7:50 p.m. ciudadanos reportaron que hombres vestidos de civil dispararon contra jóvenes que se encontraban en las calles, ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta. Los videos fueron divulgados a través de distintas cuentas de Twitter pertenecientes a activistas políticos, por lo que en pocas horas la etiqueta #Calipso estuvo posicionada como tendencia en Colombia.

El material narra en voz en off describiendo lugar, hora y acciones ocurridas en dicho sector del oriente de la ciudad de Cali. Fue colgado en la cuenta de Twitter del denominado Movimiento naranja, un colectivo de activistas perteneciente a sectores alternativos de la política colombiana.

Se reportaron alteraciones del orden público en el sector de Calipso. Habitantes notificaron disparos y explosiones en la zona.

Los eventos corresponden a una manifestación pacífica de jóvenes de este barrio en la capital del Valle. Allí también se reportaron cortes de luz, evidenciados en muchos videos que solo registraron el sonido de armamento y explosiones. Autoridades policiales, dos días después, no se han pronunciado con respecto a los eventos ocurridos en Calipso.

