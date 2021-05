“No las voy a pagar, perdió”, Yina Calderón sobre la supuesta deuda con Manuela Gómez

Un indicio que dejó Gómez, influenciadora y exprotagonista de Nuestra Tele indica que está peleada con la vendedora de fajas. Foto: Redes

Hace varias semanas, la exprotagonista Manuela Gómez confesó por qué terminó su amistad con Yina Calderón. A través de sus historias de Instagram, Gómez explicó que Yina le había incumplido en uno de sus tratos relacionados con el intercambio de unas muñecas Barbie por 100.000 seguidores.

En total, son 13 Barbies que, según explicó Manuela, ni le pagó, ni promocionó la exprotagonista de Nuestra Tele Yina Calderón. Además, señaló que tras haberle entregado las muñecas, Calderón no volvió a aparecer y dejó de seguirla en Instagram.

Hasta el día de hoy, la empresaria de fajas no le ha pagado a Gómez y por esa razón, sus seguidores cada vez que tienen la oportunidad, aprovechan para recordarle por la deuda. Y esta vez no fue la excepción, por medio de un comentario una usuaria de la red social le pidió a Yina que pagara las barbies, a lo que la mujer decidió hablar en sus historias respecto al polémico tema.

“¿Ustedes siguen con lo mismo? No las voy a pagar, perdió. Hijos dejen de creer todo lo que ven, a veces hay estrategias, ¿listo? Y ya paila, perdiste”, expresó Calderón.

Por su parte, Manuela ha estado enviándole mensajes a través de las redes a la también exprotagonista de Nuestra Tele, esperando que, de algún modo u otro, logre verlos y, como dicen coloquialmente, le “de la cara”.

“Seis meses después y con la conciencia tranquila sabiendo que se quedó con las barbies. Entonces, es así de sencillo: que me devuelva las barbies, las 13 barbies, porque esa plata yo ya la perdí, pero que me las devuelva. ¿No es lo más justo? o ¿Ustedes qué opinan”, publicó hace unas semanas Gómez.

Manuela Gómez entregó detalles de su negocio con Yina Calderón

Asimismo, la empresaria se había comprometido a que, una vez Calderón devolviera las muñecas, realizaría un sorteo con la intención de regalarlas todas a quien de verdad las quiera y las merezca.

“Ustedes saben que yo soy una mujer de palabra, cosa que a muchas personas les falta, lamentablemente. No es sino que me devuelva las barbies, aquí no pasó absolutamente nada, y las regalamos todas. Eso es lo de menos, miramos cómo hacemos, porque yo ni siquiera sé hacer esos concursos, esos sorteos raros no los sé hacer, pero aprendo y, así, las regalamos todas”, mencionó Gómez.

Manuela volvió a hacer pública su denuncia hacia Yina Calderón

En videos anteriores, también dio a conocer videos publicados por la misma Yina, el 20 de octubre de 2020, en la que se evidencia la entrega de las muñecas Barbie por parte de Manuela.

“Aquí están las pruebas desde el 20 de octubre. Como pueden ver, las cajas de las Barbies son muy grandes. Cada muñeca me costó entre 300 y 700 mil pesos. (...) Ella, simplemente, me dijo que no, que no me iba a hacer la publicidad, que ella me pagaba, pero, como yo no tenía las facturas, entonces que no había nada qué hacer, sabiendo que en cada una de estas barbies están los precios en las esquinas”, detalló la empresaria.

Manuela Gómez habló de las muñecas de la discordia entre elal y Yina Calderón

