Valentina Lizcano cuenta como conoció al italiano Giulio Iannelli, el padre de su segundo hijo

Valentina Lizcano

La presentadora y actriz, Valentina Lizcano, quien está cerca de dar a luz a su segundo hijo, una niña que llevará el nombre de Alma. En medio de una entrevista para Andrés Wilches, en su canal de ‘AutoStarTV’, habló de como conoció al italiano Giulio Iannelli, actual pareja, y padre de su bebé.

De acuerdo con lo que relató en la conversación con Wilches, Valentina conoció a Giulio en un restaurante en Bogotá, ne un evento a la que la había invitado uno de sus grandes amigos, Pablo Escola. Durante el evento, llegó a sus manos un pastel de cumpleaños y las personas que estaban cerca de ella le cantaron ‘Happy Birthday’. Cuenta Valentina, que días anteriores ella había estado de cumpleaños, y que Pablo, cuando Giulio le preguntó por ella, le dio ese dato, por lo que él decidió sorprenderla.

“Nos adoramos inmediatamente, pero no pasó nada. Primera vez en mi vida que le hago caso a mi mamá en ‘Mija, hágase desear’. Yo nunca entendí el ‘Hágase desear’. Me hice desear bastante, y apenas me pudo tener cerca, tome”, comentó Valentina, en medio de risas, mientras se señalaba su vientre.

Valentina aseguró que la historia de amor con Giulio fue lenta, diferente a lo que había vivido en otras relaciones antes de esta. “Fue un proceso. No fue inmediato. Como seis meses para aceptarle un café. Nos hablábamos todos los días, estuvo pendiente de mí”, señaló.

Para la actriz, el desarrollo de la relación con el italiano fue demorada por su situación emocional por esos días pues, su salud mental no estaba en el mejor momento. “Yo estaba pasando por una situación de depresión muy fuerte en ese entonces. También, en forma de responsabilidad, se lo comuniqué a él y le dije: ‘Yo no puedo estar contigo. Sé que pasa algo aquí, pero no puede pasar más, porque no estoy en un momento en el que pueda ocuparme de alguien más”.

Alma, la hija de Valentina y Guilio

Giulio, quien además tiene ascendencia inglesa por parte de su madre, e italiana por parte de su padre, aceptó las condiciones que Valentina tenía en ese momento, y decidió ‘tomar las cosas con calma’. La relación comenzó a avanzar de una manera positiva, y aunque Valentina no tiene interés de casarse en este preciso momento, no es una decisión que esté descartada para la pareja. “Me sueño con una ceremonia, a pesar de no ser católica, apostólica, romana, con un ritual íntimo donde cada uno ponga lo votos a los que realmente se quiere comprometer, y no a los que todo el mundo se ha comprometido y el 99 % ha fallado”, reveló.

Valentina ha sido muy abierta, en redes sociales, a la hora de hablar de su segundo embarazo. En sus publicaciones, la también madre de Salvador, ha revelado como mantiene su salud física y mental durante su estado de gestación, teniendo en cuenta que es una mujer apasionada por el deporte.

“Las fotos más hermosas que mis ojos han visto de otra mujer. Mi niña, mi amor, me tienes con el corazón llenito de gratitud. Estás sana y hermosa, fuerte y delicada. Yo no he parado de llorar en 1 hora. Me muero por abrazarte, por presentarte a tu hermanito que te espera con tanto amor, y a tu padre que al fin conocerá a la mujer de su vida y la de la mia. Alma Iannelli Lizcano te amamos. Gracias Dios por este regalo tan Hermoso”, escribió Lizano en una de sus más recientes publicaciones sobre su hija, quien está programada para nacer a mediados de junio.





