“Soy amigo muy cercano del hijo de Pablo Escobar”: J Balvin habló de su documental y de su vida en Medellín

Según el reggaetonero, es amigo cercano de Juan Pablo Escobar, hijo de difunto narcotraficante paisa. Fotos: Archivo particular, Redes

J Balvin, uno de los artistas colombianos con más éxito internacional, lanzó un documental para la plataforma Amazon Prime llamado ‘El Niño de Medellín’. En el mismo, y concorde a su nombre, se trata de explorar las raíces de la artista en la ciudad que lo vio nacer. Por esto, medios nacionales e internacionales se han encargado de regocer la opinión del reggaetonero frente al trabajo audiovisual.

Uno de ellos fue Trevor Noah, conductor del programa ‘The Daily Show’ del canal norteamericano Comedy Central. En la entrevista, el humorista sudafricano y el cantante colombiano hablaron de la pandemia, la violencia en Colombia y la depresión que sufre el artista. Sin embargo, el comentario que resaltó de la entrevista fue que Balvin afirmó ser amigo cercano de Juan Pablo Escobar, hijo del infame narcotraficante Pablo Escobar.

De acuerdo con el colombiano, el hombre, también conocido como Sebastián Marroquín, le dejó una reflexión valiosa sobre la violencia en la capital de Antioquia, al occidente del país.

Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante, es un activista por la paz.

“Cuando yo crecí, pensando en Medellín, lo único que conocía era a Pablo Escobar”, comentó Noah, quien le preguntó por el enfoque a Medellín del documental. En respuesta, el reggatonero resumió la historia de la ciudad en los ochentas.

“Básicamente, en los ochentas, Medellín, Colombia era la ciudad más peligrosa del planeta. Perdimos muchos familiares, muchos amigos. Y me duele cuando veo niños jóvenes, especialmente cuando estoy en Estados Unidos, vistiéndose con camisas de Pablo Escobar. No saben lo que nos hizo, hizo que todo fuera negativo para nosotros”, aseguró Balvin.

También, señaló que su documental se encargará de mostrar la cara positiva de Medellín, la cual es opacada por la historia de violencia. “Por eso lo tomé personal. Yo dije que debíamos mostrar el lado positivo y cuán increíble es la gente de nuestro país. Que ya no estamos en ese mundo”.

Y contó la reflexión que Juan Pablo Escobar le compartió. “Soy amigo muy cercano del hijo de Pablo Escobar. Y me dijo algo un día que a mí nunca se me olvidará. Me dijo que su padre le enseñó al mundo cómo no hacer las cosas bien. Dijo que el arruinó toda la generación. Le quiero mostrar al mundo la nueva generación. Tenemos artistas, deportistas y mucha gente extraordinaria haciendo sueños cumplirse”, dijo el cantante.

J Balvin en 'The Daily Show'

En el momento, quien es conocido por el nombre de Sebastián Marroquín, se encuentra alejado de cualquier atadura histórica a la violencia que perpetró su padre. Es arquitecto, diseñador industrial y conferencista llevando el testimonio de paz y legalidad en contraste a la actividad criminal del narcotraficante.

En noviembre de este año, el colombiano fue invitado a un podcast de Amazon Music en el que citó la misma frase de Marroquín. “Soy muy amigo de su hijo (Juan Pablo Escobar) y justo hablaba con él esta mañana y le pregunté: ‘¿Qué crees que fue lo mejor que hizo tu papá por el mundo?’, y me contestó: ‘Nos enseñó cómo no hacer las cosas’”, dijo, quien se considera cercano al hombre de 44 años. En esa oportunidad, también criticó a quienes elogian al narcotraficante.

Y la amistad tendría años de antigüedad. En julio de 2019, por la misma línea, el reggaetonero citó en Twitter un aparte dicho por el arquitecto y conferencista. “Le agradezco a él haberme mostrado el camino que no hay que recorrer”, citó, en un trino que alcanzó 6.000 ‘me gusta’.

“No firmé en ningún lado que tenía que ser político”

En la misma entrevista, Balvin habló sobre el inconformismo de las personas en Colombia frente a sus pronunciamientos concernientes a la realidad política del país. La entrevista, en pleno paro nacional, también abordó un tema referente a un resurgimiento del conflicto al interior del país. “Es triste que lo filmamos hace dos años. Ahora, esta situación ocurriendo de nuevo y un poco más fuerte. Yo nunca firmé un papel en el que dije que quería ser político. No sabía, cuando quería ser artista, lo último que pensé fue hablar de política”.

Además, afirmó que nadie se siente satisfecho con lo que dice. “Tenemos izquierda y derecha. Cuando digo cualquier cosa, en la izquierda me odian, en la derecha me aman, y viceversa”, aseveró el artista, quien encuentra “difícil” hablar de política.

SEGUIR LEYENDO: