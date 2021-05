“Temo por mi vida”: joven que llamó salvajes a quienes bloquean vías en Tuluá, denuncia que tuvo que salir de la ciudad

La situación en Colombia frente al paro nacional ha dado lugar a toda clase de denuncias, algunas de ellas, que pasan a través de las redes sociales. Es el caso de la tulueña Luisa Obando, quien aseguró en su cuenta de Instagram que tuvo que salir de la ciudad horas después de que se viralizara otro video suyo en el que critica a los manifestantes que bloquean vías en Tuluá, Valle del Cauca.

Este primer video circuló en Twitter y ya cuenta con más de 170 mil reproducciones. Allí se ve a la joven alterada luego de que se quedara atascada en medio de un bloqueo. “Ya no hay salida de Tuluá porque a esta gente se le ocurrió la grandiosa idea de cerrar otra vía, esa mente tan retrógrado que lo único que van a traer es más pobreza y más conflicto, cerrar y que todo el mundo deje de trabajar y de vivir”, señaló.

Ya una vez en el carro nuevamente, eleva una crítica más fuerte contra quienes bloquean las vías. “Me cambié de ropa y todo porque no saben el tipo de gente que hace los bloqueos de las carreteras. Si a estas alturas del paseo siguen apoyando eso, están nada que ver. Me puse a gritar como una loca, andan con destornilladores bajando las señales de tránsito, o sea, o sea de verdad que falta cultura y que falta educación”, comentó la joven.

Así mismo, insistió que al país le falta educación, precisamente uno de los puntos que exigen los jóvenes que se manifiestan en el país. “Se nota cada vez más que lo que nos hace falta es un excelente educación, inviertan en educación porque los colombianos lo necesitan a gritos. Están como unos salvajes quitando todo, rompiendo todo. Pero ya afectan directamente a todos a los comerciantes, a los empresarios, a las personas que trabajamos día a día o sea de verdad”, aseveró la abogada en su red social.

Este es el video:

Twitter

El video despertó indignación y burlas en redes sociales. Algunos comparan a la joven con Mía Colucci, un personaje ficticio de la serie Rebelde. “Psicólogo: Mía Colucci caleña no existe. Mía Colucci caleña”; “No logré entender si es caleña, paisa, mexicana, rola o ninguna de las anteriores”; “En algo le doy la razón, los colombianos necesitamos un sistema calidoso de educación, no para dejar de protestar o no parar, sino para tener mejores oportunidades y en términos equitativos”; fueron algunos de los comentarios.

Horas después de esta polémica, la joven volvió a subir varias historias en su Instagram ya en otro tono. Allí sale llorando y asegura que teme por su vida. “Está claro que si llega a pasarme algo pues ya sabemos en manos de quién queda todas estas cosas. Que Dios los bendiga a todos, gracias a mis amistades que me han escrito que estoy bien, estoy bien huyendo de mi país. Tengo que dejar mi ciudad, dejar mi vida, simplemente porque tengo que callar, porque si hablo me callan, porque tengo que pensar igual a todas las personas”, sostuvo.

Twitter

Gracias a los corredores de emergencia se han permitido el paso de 500.000 galones de combustible, dos toneladas de medicamentos y 130 misiones médicas. “Los siete corredores de emergencia nos han permitido llegar a los diferentes municipios del Valle del Cauca. Los tenemos activos en Bugalagrande, Candelaria, Jamundí, Obando, Restrepo, Tuluá y Yumbo”, dijo Camilo Murcia Lozano, secretario de Seguridad del Departamento el pasado 14 de mayo.

