Ola de críticas a James Rodríguez tras perderse el partido contra Wolves por estar “cansado”

James Rodríguez se perdió un nuevo encuentro con Everton, esta vez, frente a Wolverhampton. Foto: Twitter @EvertonESP.

La primera temporada de James Rodríguez en Inglaterra no ha salido como lo planeado: por un lado, ante los flojos resultados, Everton se encuentra peleando por disputar un cupo a la próxima edición de la Europa League; y por el otro, el volante colombiano no se ha podido asentar en el equipo producto de los constantes problemas físicos.

Luego de confirmarse su nueva convocatoria con la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina por las fechas 7 y 8 de las eliminatorias, James estaba convocado para el partido contra Wolverhampton por la jornada 37 de la Premier League, sin embargo, para sorpresa de los aficionados, este fue el gran ausente de la alineación, ya que ni siquiera fue incluido en el banco de suplentes.

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, explicó en la previa del partido cuál fue la razón de que el colombiano no estuviera disponible: “James quedó fuera porque estaba cansado. No jugó por un tiempo, luego estuvo contra el Sheffield y hoy preferimos no arriesgar”. Sin embargo, la respuesta no cayó para nada bien entre los usuarios de las redes sociales, quienes los criticaron duramente: unos lo tildaron “decepción” y otros consideran que ya “no le nace jugar”.

“Soy fan #1 de James, pero esto ya es decepcionante. Ya nunca juega... Siempre hay unas excusas todas incomprensibles. Y si así es el sentimiento de uno que nada que ver con el Everton, no me imagino lo que deben sentir esos pobres hinchas”, indicó uno de los usuarios en Twitter.

Otra persona aseveró que pareciera que al colombiano ya no tiene motivaciones de jugar: “Cuando se pierde el amor por lo q se hace pasan estas cosas James esta podrido en plata y ya no siente ánimos de jugar podría retirarse un tiempo y pensar bien q desea así no le hace daño al club y tampoco afecta más su imagen como futbolista q muy bueno fue cuando le nacía”.

Entretanto, un usuario más expresó que, si aún sin jugar seguido está cansado, cómo sería si lo estuviera haciendo de manera frecuente:

JAMES Y EL ‘KARMA’ DE LAS LESIONES:

La temporada de James con el Everton inició de gran manera, pues, recordemos, el equipo ganó sus primeros cuatro partidos, algo que no ocurría desde la campaña 1969/70, en la cual terminaría levantando su séptimo título de liga. Sin embargo, poco a poco, las lesiones, que tanto lo han perjudicado a lo largo de su carrera, volvieron a aparecer.

El ‘10’ de la Selección Colombia ha disputado un total de 23 partidos por Premier League en esta temporada, pudiendo conseguir seis goles y cinco asistencias. Pero, en la otra orilla, también han sido 14 los encuentros en los que no estuvo disponible: 13 de ellos por lesión y uno por decisión técnica.

Soccer Football - Premier League - Everton v Tottenham Hotspur - Goodison Park, Liverpool, Britain - April 16, 2021 James Rodriguez. via REUTERS/Clive Brunskill.

La mayoría de lesiones llegaron en la segunda mitad de la campaña. El mediocampista se perdió prácticamente todo diciembre, donde el equipo disputó cuatro partidos, por un problema en la pantorrilla de su pierna izquierda, Sumado a ello, también fue baja en los ‘Toffees’ en marzo por el mismo inconveniente físico: no estuvo contra Southampton, West Bromwich, Chelsea y Burnley.

Recordemos que el cucuteño venía de jugar 78 minutos en el último partido de los ‘Toffees’ frente al Sheffield United por la jornada 36 luego de perderse tres compromisos: dos contra Aston Villa y uno más ante West Ham por problemas que ni Ancelotti ni el club explicaron. Aunque, por el historial de lesiones, medios ingleses indicaron que también estaría relacionado con la pantorrilla.

SEGUIR LEYENDO: