River Plate ya se había quedado sin arqueros, y tapó Juan Pablo Ángel

El exatacante colombiano tuvo que ponerse el buzo de guardameta en 1998, tras la expulsión del portero titular Roberto Bonano. Foto: Twitter

Un hecho particular ocurrirá en la noche de este miércoles 19 de mayo en el fútbol sudamericano, pues River Plate de Argentina recibirá a Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con la obligación de alinear un jugador de campo en la posición de arquero, ya que el brote de coronavirus generado al interior del equipo contagió a todos sus guardametas.

Y es que la Conmebol falló en contra de River Plate ante la solicitud de poder inscribir a un arquero de cara al compromiso ante los cardenales, luego de que el virus contagiara a 20 jugadores en total. Es por esto que el técnico Marcelo Gallardo deberá arreglárselas para que uno de sus jugadores se ponga los guantes y se pare bajo los tres palos.

De acuerdo con el Millonario, Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Santos Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Franco Petroli, Franco Armani, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Alex Vigo y Flabian Londoño, son los futbolistas que dieron positivo por covid-19 en las últimas pruebas realizadas.

Al tener a Franco Armani, Germán Lux y Enrique Bologna contagiados, River se quedó sin portero para afrontar sus compromisos, por lo que el entrenador Marcelo Gallardo tuvo que utilizar el pasado domingo ante Boca Juniors al juvenil Alan Leonardo Díaz, quien hace parte de las categorías inferiores y quien disputó su primer partido como profesional.

Sin embargo, esta no será la primera vez que un futbolista tendrá que suplir la posición de arquero en River, pues son pocos los jugadores que se han atrevido a cumplir esa funciónlo. Entre la selecta lista, aparece un colombiano recordado de buena manera en el club de Buenos Aires.

Según datos publicados por el Diario Olé, la primera situación se dio a comienzos del siglo XX cuando la liga argentina no era un torneo profesional. Julio José Abaca Gómez, quien era delantero, entró al campo para ocupar la posición de guardameta en dos compromisos de 1909 frente a Porteño y Argentino de Quilmes.

A partir de ese momento, han sido un total de 18 jugadores los que han tenido que improvisar una de las posiciones más complicadas del campo. Dentro de la lista se encuentra el antioqueño Juan Pablo Ángel, quien se vio obligado a asumir esa responsabilidad el 1 de marzo de 1998, cuando Roberto ‘Tito’ Bonano fue expulsado ante Deportivo Español con un 4-0 a favor del cuadro millonario.

Para el cafetero ese día será recordado de por vida, pues anotó su primer gol con la camiseta de la banda cruzada y además debutó bajo el arco. Ese día recibió un gol de Juan Martín Parodí, pero al final el juego concluyó con un resultado de 4-1.

En un diálogo con TyC Sports, Ángel recordó ese momento y dejó claro que nunca en su vida se había colocado unos guantes, pues su función siempre había sido en la parte de ataque.

“En lo particular fue un poquito emocional porque era mi debut. Nos mirábamos y dije ‘voy yo’. En mi vida me había puesto los guantes, jamás lo había hecho”, contó el exdelantero.

El gol que recibió fue producto de un tiro libre, algo que él no sabía cómo defender: “En el tiro libre no tenía ni idea de cómo pararme. A todo lo tenía miedo. Qué hago, salgo o me quedó”.

Por ende, ante la nueva situación que está viviendo el conjunto argentino, que es totalmente diferente al momento que tuvo que vivir él, no fue ajeno y dio su punto de vista.

“Creo que más allá de que hay una regla, son tiempos especiales, muy particulares, donde tiene que primar el sentido común. No es favorecer a un equipo, es sentido común. No quiero pensar que es un tema de favorecer o perjudicar a un club por su grandeza o historia”, concluýo.

PROBABLES ALINEACIONES:

RIVER PLATE (ARG): Enzo Pérez; Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Felipe Peña Biafore, José Paradela; Julián Álvarez y Agustín Fontana. Entrenador: Marcelo Gallardo.

INDEPENDIENTE SANTA FE (COL): Leandro Castellanos, Alexander Porras, Fainer Torijano, Alejandro Moralez, Carlos Arboleda, Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Jhon Arias, Kelvin Osorio, Jersson González y Jorge Luis Ramos. Entrenador: Harold Rivera

ÁRBITRO: el peruano Víctor Carrillo, asistido por sus compatriotas Jonny Bossio y Raúl López.

ESTADIO: ‘el Monumental’ Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires.

HORA: 7:00 p.m. (hora colombiana)

Seguir leyendo: