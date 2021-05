Así habría sido la operación contra Jesús Santrich en Venezuela

Las-FARC-de-Santrich-y-Márquez-cuando-anucniaron-la-Segunda-Marquetalia

Este martes se reportó en Venezuela la muerte de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, el guerrillero desertor del Acuerdo de Paz y una de las cabezas de la ‘Segunda Marquetalia’, disidencia de las Farc-Ep. Los hechos se dieron sobre las 6:00 p.m. del lunes festivo en Colombia en la serranía de Machiques en territorio venezolano, frontera con Colombia y la Serranía del Perijá, reportó El Tiempo.

En un comunicado revelado a través de una página web clandestina que luego fue eliminada, los compañeros de Santrich aseguraron que habría sido un comando de las Fuerzas Armadas colombianas el responsable de la eliminación del fugitivo de la justicia; sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que no se trató de una operación del Gobierno colombiano, sino que los responsables serían miembros de otro grupo armado ilegal que mantenía disputas con la ‘Segunda Marquetalia’.

Entre las versiones que han surgido en las últimas horas, el portal del periódico El Tiempo detalla que Santrich fue abordado por hombres con armas largas, a pesar de que estaba rodeado por un anillo de seguridad de, al menos, 12 hombres.

Los responsables, sostienen estas versiones, serían miembros de la disidencia de Gentil Duarte, principal enemigo del grupo de Iván Márquez y Santrich y quienes también están en territorio venezolano. Por su parte, Blu Radio indicó que junto a Santrich habrían caído otros 10 guerrilleros en un enfrentamiento que duró cerca de dos horas.

El jefe guerrillero abatido habría llegado hace poco a ese sector del territorio venezolano, según El Tiempo, proveniente de Caracas, donde, sostienen las versiones, era custodiado por ‘La Piedrita’, un colectivo chavista que nació en 1985 y a los que se les adjudican numerosos homicidios, estando en la lista de los más violentos de Venezuela. El Tiempo reveló que en esa ciudad el campamento de Santrich estaba solo a 4 kilómetros de una base militar y que esto habría facilitado que helicópteros pasaran por la zona donde fue abatido este lunes el guerrillero, por lo que se descartaría que hubieran bombardeado desde el cielo el campamento sin que la base militar lo advirtiera.

Otra de las hipótesis es que a alias Romaña también lo habrían atacado, yendo directamente contra las cabezas de la disidencia. Esta presencia de grupos armados, informa El Tiempo, podría estar molestando a varios miembros del Ejército venezolano por los problemas que acarrea en materia de enfrentamientos.

Sin embargo, contrario a esta información, el comunicado enviado por los disidentes del grupo de Santrich, sostienen que el responsable al Gobierno de Iván Duque.

“La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Consumado el crimen, los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente, los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia”, mencionaron.

Además señalaron que Santrich “murió libre” y que su deceso no “salvará al arrogante tirano Iván Duque de la ira popular desatada”. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, reiteró que ellos no son responsables de la muerte del disidente y que no tienen injerencia en lo que pase en Venezuela.

“No nos sorprende que eso haya podido suceder, pues estos criminales en algún momento siempre terminan pagando ese actuar criminal y generalmente lo pagan con su vida”, afirmó en CM&.

Otra de las versiones que se manejan es que el ataque contra Santrich fue ejecutado por un grupo de mercenarios interesados en cobrar la recompensa que daban en Estados Unidos de 5 millones de dólares y en Colombia por $3.000 millones, que las coordenadas pudieron ser entregadas por Gentil Duarte y que, incluso, alguien cercano al régimen de Maduro habría suministrado la ubicación del guerrillero con el fin de conseguir la liberación de soldados secuestrados por las disidencias de Gentil Duarte, quien tienen en su poder 8 miembros del Ejército de Venezuela.

Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, que ha trabajado por 15 años en Venezuela aseguró que “varias fuentes confiables” les habían confirmado la caída de Santrich y que durante los últimos meses el cabecilla de las disidencias consolidaba el bloque armado Martín Caballero, que venía tomando el control de la zona en un supuesto acuerdo de no agresión con el Eln.

El director, que publicó un video por Twitter explicando la situación agregó que “Los únicos que sabían exactamente el lugar seguro de la presencia de los cabecillas tanto de las Farc como del Eln en Venezuela son quienes hoy ostentan el poder. Sin duda alguna hubo un acomodo, son 10 millones de dólares que estaba ofreciendo Estados Unidos así como los 3.000 millones de pesos que ofrecía por el terrorista el gobierno colombiano”.

Uno de los puntos que sí se dan por hecho es que el regimen venezolano sí está albergando a disidencias de las Farc. Incluso se dice que el último video que grabó Iván Márquez fue hecho en la zona del vecino país. Además, los enfrentamientos entre los grupos criminales en ese sector habrían sido las causantes del desplamiento de más de 5.000 venezolanos que llegaron hasta Arauquita en Colombia para refugiarse hace unos meses. Por ahora, el Gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos en su país, aunque se tiene información que también estaría albergando al Eln en Venezuela, reporta Semana.

Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientesd e la ONU desde 2019 el número de pistas de aterrizaje y de vuelos que salen con cocaína aumentaron. Ese año fueron decomisadas 23 aviones ligeros y destruyeron 36 pistas clandestinas, muchas en el estado de Zulia, justo donde fue abatido Santrich.

