Alegre y recuperada del covid-19: el video con el que Lady Noriega reapareció “respirando y sin oxígeno”

Luego de conmocionar a sus millones de seguidores por el crítico estado de salud al que se enfrentó por contagiarse de covid-19 e ingresar a una unidad de cuidados intensivos, la famosa actriz Lady Noriega reapareció en un video de su cuenta oficial de Instagram en el que dio nuevos detalles de su recuperación.

Lady, quien es recordada por los colombianos por interpretar a ‘Pepita Ronderos’ en la novela ‘Pasión de Gavilanes’, salió en su nuevo video feliz, bastante animada y con un mejor semblante informando a sus más de 250 mil seguidores sobre cómo venció al covid-19 que ya deja más 80 mil muertos en su país natal.

Lo primero que mencionó la también cantante oriunda de Montería, es que no le desea a nadie que se contagie del coronavirus y espera que todos puedan superar esa situación. “Dios quiera que Colombia y el mundo entero puedan tener un control sobre esta enfermedad de la que desconocemos tanto”, expresó.

Además, desde su casa en la capital paisa, Medellín, Lady dijo que no pensó que luego de simples síntomas se haya tenido que enfrentar a esta difícil situación de la que, dice ella, gracias a Dios logró salir adelante: “Todo esto empezó con un dolorcito de cabeza, yo salí a trotar, no le presté atención, me tomé una pastilla que me quitó el dolor, al segundo día sentí que el dolor era más fuerte, volví y me tomé otra pastilla y creo que eso fue un gran daño porque siento que esos días cogió más ventaja el virus”, comentó.

En otros apartes de su pronunciamiento, Noriega agradeció a los colombianos que oraron por su recuperación, lo que, sostiene la artista, la ayudó a salir avante de su paso por la UCI.

“De verdad no tengo cómo pagar las oraciones, las cadenas de oración, los rosarios y las plegarias que hicieron por mí”, agradeció la artista.

Sobre su estado de salud, ‘Pepita’ mencionó que ya podía respirar mejor y que el equipo disciplinar que la acompañó durante el proceso le ha permitido tener una mejor capacidad pulmonar: “Respirando y ya sin oxígeno, haciendo mis fisioterapias, animada y con más fuerza”, agregó la actriz, mientras que cuestionó que aún se siga difundiendo “desinformación” sobre el covid-19 y anunció que más adelante compartirá nuevos contenidos en su canal de YouTube.

También dijo que sus hermanos le hablaban “y yo les decía no aguanto, no aguanto más” y más porque se le dificultaba uno de los procesos más cotidianos en el ser humano: respirar.

“Esta falta de aire que tú sientes como si te estuvieran ahorcando y te entrara un solo hilo de aire, el último aliento de vida, despedirse uno de su esposo sin saber si va a despertar o cuándo va a despertar”, manifestó.

Recordemos que Lady se enfrentó al coronavirus a inicios de abril, donde fue remitida a una UCI para recibir asistencia mecánica debido a que padece asma, lo que ocasionó que se despidiera de sus familiares. Su paso por la unidad de cuidados intensivos fue de cinco días, donde estuvo en estado crítico y, en su nuevo video, agradece haberse sentido acompañada.

“Veía unos brazos muy grandes que me tenían cargada y me abrazaban y lo que yo sentía era paz, yo sentía como que estaba acompañada”, aseguró.

Lady Noriega sacó video para hablar de la COVID-19





Este es el segundo pronunciamiento de la actriz, quien hace unas semanas, en su Instagram, dio el siguiente mensaje:

“¡Hola amigos queridos! Reportándome viva y muy agradecida con sus oraciones, Dios me ha levantado de las garras de la muerte, este aún no era mi tiempo de partir, es una oportunidad de ver lo que Dios hace. ¡Gracias a todos!”.