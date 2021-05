Ministro Fernando Ruiz defiende la reforma a la salud: “un paciente covid en UCI nos está costando $34,5 millones”

En entrevista con el diario El Espectador, el minsitro de salud, Fernando Ruiz, se refirió a la importancia de la reforma a la salud, de la cual destacó que existen capítulos que son muy importantes, como es todo el tema de seguridad sanitaria, que aborda todo lo que se debe hacer para la postandemia y cómo blindar al país para el manejo de nuevas emergencias.

El medio bogotano, le indagó acerca de la pertinencia de la una reforma a la salud en medio de la crisis por el sostenido tercer pico de covid en Colombia y además, por la crisis social que desató la reforma tributaria en el país, la cual tiene una movilización desde el pasado 28 de abril, completando 20 días de dificultades económicas y de movilidad.

A la pregunta, ¿no cree que es un mal momento para sacarla adelante en medio de este contexto político y social? el ministro le respondió: “El tema no es que la reforma se haya presentado en un mal momento, sino que a la reforma se le atravesó este mal momento. La reforma se viene tramitando desde el año pasado y de pronto se encuentra este torbellino tan complejo.”

Además, agregó que una reforma a la salud nunca es un proceso fácil, sin embargo, “en esta ocasión, es una reforma cuyo objeto y centro es el paciente. Nosotros hemos respaldado la iniciativa porque creemos que el proceso se necesita”, afirmó el Ruiz en entrevista.

A pesar que el titular de la cartera, quien ha trabajado todo el desafío que trajo la pandemia a nivel de la administración de los recursos de la salud en el país entorno al plan de atención en las UCI y la jornada de vacunación, no desconoce que es un momento difícil, señalando que “definitivamente, estamos en un momento muy complejo y queremos que, de alguna manera, se mantenga ese diálogo sobre la necesidad de ajustar al sistema, que es un sistema bueno. Si mira los datos de Chile o México, puede ver que la gente ha tenido que incurrir en grandísimos gastos de bolsillo para poder atender a sus familiares con COVID-19, pero el sistema colombiano ha respondido”, destacó el ministro.

“Un paciente en UCI para atención de COVID-19 nos está costando $34,5 millones. Un paciente que vaya a terapia por COVID-19 cuesta $200 millones. Entonces, hay un sistema que responde pero que necesita unos ajustes”, señaló Fernando Ruiz al diario El Espectador.

Por otro lado, ante el tema del uso del glifosato, el ministro prefirió no referirse u opinar del tema, pues sostuvo “no es el momento más adecuado para pronunciarme sobre ese tema. Yo lo delegué y estoy esperando a ver cómo se desenvuelve ese proceso. Pero, por ahora, no es prudente que me pronuncie. De hecho, esta semana en Nariño hubo una nueva tutela sobre eso, que detuvo ese proceso”, indicó Ruiz.

Con respecto a la lucha contra el covid19, indicó que “las próximas semanas serán muy complejas”, pues la alta ocupación de camas UCI en el país desata preocupación.

“Hay evidencia de que las aglomeraciones producen mayor afectación. Nosotros notamos, además, que si sale la gente mayoritariamente joven, muchas personas mayores se quedan en su casa y estas pueden ser contagiadas. Todavía no sabemos cuál es la consecuencia de eso, pero lo vamos a ver en las próximas semanas. Ya vemos en Bogotá, por ejemplo, un incremento de casos. Sumado a eso, el día de la madre que también pudo haber tenido un efecto importante”, afirmó el ministro Ruiz.

