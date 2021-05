Encuesta revela que Petro ganaría con solvencia la presidencia de Colombia frente a cualquier candidato

Sergio Fajardo (izq.), Marta Lucía Ramírez (cen.) y Gustavo Petro (der.). Foto: archivo.

En el más reciente estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, y durante la crisis social y de salud que atraviesa el país por el paro nacional y la COVID-19, Gustavo Petro es el candidato presidencial que tiene la intención de voto más alta y por un amplio margen de diferencia respecto a los demás potenciales aspirantes a la Casa de Nariño.

En la encuesta, Petro, candidato y líder de la Colombia Humana, lidera la intención de voto con el 25 por ciento, mientras que sus otros rivales, políticamente hablando, aparecen muy por debajo de los números a falta de un año para las elecciones. El más próximo candidato es Sergio Fajardo con el 6% y Marta Lucía Ramírez con el 5%.

Un escalón más abajo hacen presencia Tomás Uribe, Juan Manuel Galán y Alejandro Char, todos ellos con el 3% de intención de voto. Entretanto, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Germán Vargas Lleras y Jorge Robledo puntúan con el 2%. Finalmente, tanto Alejandro Gaviria, Ángela María Robledo, Dilian Francisca Toro, Juan Carlos Pinzón y Francia Márquez marcaron el 1%.

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: cortesía.

La encuesta dejó en evidencia la incertidumbre de las personas encuestadas, pues el voto en blanco se estableció sobre el 11%; el 25% manifestó que no vota por ninguno de los candidatos mencionados y el 6% dijo que no sabía y no respondía.

EL DESPLOME DE FAJARDO:

El exgobernador de Antioquia era, hace algunos meses, uno de los hombres que lucía más fuerte de cara a los sufragios en el 2022, sin embargo, en esta encuesta fue uno de los que se vio más perjudicado. Un punto de quiebre está relacionado con el convencimiento sobre los jóvenes en el país, ya que, en la población entre 18 y 25 años solo lo respalda el 4%, mientras que entre 26 y 40 años el 6%.

Cabe destacar que tampoco le va bien en territorio antioqueño, punto donde su apoyo debería ser mayor por la trayectoria política que allí ha desarrollado, pues su apoyo no supera el 5%, e incluso, otros candidatos como Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez y Tomás Uribe lo superan en la región. Y en Bogotá la diferencia es aún mayor, ya que, si bien consigue un 10% de intención de voto, Petro es el amplio ganador en la capital con un 35%.

LOS MANDATARIOS QUE SE ‘RAJARON’ DURANTE EL PARO:

Otros números interesantes que dejó la encuesta es que el 81% de los colombianos encuestados considera el presidente Iván Duque no ha tenido un adecuado manejo durante la crisis social por el paro; apenas el 16% afirmó que la dirección ha sido positiva.

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

En términos generales, los alcaldes tienen mayores cifras de aprobación, pese a que la visión negativa sigue siendo superior: el 45% manifiesta que los manejos de estos funcionarios han sido positivos, mientras que el 51% considera que no ha sido bueno.

Hablando de casos particulares, la encuesta reveló que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es quien más se ‘raja’ en los números, ya que el 76% de los ciudadanos calificó como negativa su gestión durante las jornadas de manifestaciones, recordando también que la capital del Valle del Cauca ha sido el epicentro de los hechos violentos desde el pasado 28 de abril.

Fotografía cedida que muestra al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien habla hoy, lunes en Cali. EFE/ ALCALDIA DE CALI

En la región caribe la aprobación es mayoritariamente positiva. Por ejemplo, el alcalde de Cartagena, William Dau, tiene el 68% de imagen positiva, acorde a la población; además, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, recibe una valoración favorable del 62%.

Finalmente, en otras ciudades capitales como Bogotá y Medellín, los porcentajes son muy parejos: Claudia López tiene una favorabilidad del 53%, y por su parte, Daniel Quintero, del 51%.

