Así es la Boca del Saco, la única playa nudista de Colombia

Boca del Saco. Foto: Parque Tayrona.

No cabe duda que Colombia es un país lleno de paisajes playeros exuberantes y biodiversos, pero muy pocos visitantes extranjeros, e incluso nacionales, tienen en su memoria la existencia de una playa nudista en el país.

Pues sí existe y su nombre es Boca del Saco, queda en el Parque Nacional Natural Tayrona, un área protegida ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, a poco menos de media hora de la capital del Magdalena, Santa Marta.

Para llegar a Boca del Saco, lo primero es ubicarse en el Cabo San Juan del Tayrona, estando allí se debe caminar cinco minutos más para luego encontrarse con esta playa, que aunque según las autoridades del parque, no está legalmente está constituida como nudista, “los visitantes suelen practicar esta modalidad ya que es una playa no muy concurrida”.

El parque asegura además que, en Boca del Saco no está permitido el baño, pero los visitantes pueden disfrutar del agua en sus orillas con mucha precaución.

La fama de esta playa atrae cientos de turistas al año que no tienen reparos en llegar allí, quitarse la ropa y eso sí, tomarse la infaltable foto para sus perfiles de redes sociales, donde, solo en Instagram, abundan las fotografías de nalgas y pieles en modalidad bronceo y disfrutando del paisaje paradisíaco de Bocas del Saco.

Otra de las cosas que muy pocos turistas saben de este sector del Tayrona es que no solo hay una Boca del Saco sino dos. De acuerdo con Ronald Blanco, guía turístico certificado de Magdalena, la primera playa que se encuentran los visitantes es Boca del Saco 1, donde no muchas personas practican el nudismo, sin embargo en Bocas del Saco 2, que está a pocos metros de la primera, las personas son más arriesgadas y se dejan a la intemperie tal y como vinieron al mundo.

“Esa sí es la playa nudista. La mayoría de los que van, se quitan todo y se bañan y broncean con tranquilidad y naturalidad. Ambas playas están en una misma bahía, pero unas rocas separan a una de la otra. Se tiene que entrar al bosque y caminar un poco para conocer ambas”, contó el guía en El Tiempo.

Pero, ¿qué es lo especial en esta playa que permite la distinción de ser la única nudista en Colombia?, pues bien, de acuerdo con autoridades del Tayrona, lo que convirtió a Boca del Saco en la preferida por los turistas amantes del bronceo al desnudo es su ubicación apartada, ya que es la última playa del sector oriental del parque.

Juan Carlos Rodríguez, contratista del Parque Nacional Natural Tayrona, cuenta que el trayecto para llegar es largo. Primero se debe pasar por Playa Cañaveral, Playa Arrecifes, Playa Arenilla, el sector de las piscinas, el Cabo San Juan y la Playa del Medio.

Esto implica un camino a pie de 2 horas y 45 minutos, por lo que al estar tan alejada de los clásicos conglomerados turísticos del parque como las piscina o la arenilla, muchos visitantes no se atreven a llegar a esta playa, que además, por su fuerte oleaje no permite el baño. Muchos dirán que lo prefieren así, no solo por la tranquilidad que la ausencia de personas permite, sino porque ello también implica que el territorio se mantenga mayormente libre de contaminación y malos tratos.

SEGUIR LEYENDO: