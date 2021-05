Video: así reaccionó ‘La Liendra’ después de ser confundido con J Balvin en San Andrés

A través de sus redes sociales, ‘La Liendra’ continúa compartiendo detalles de cómo la está pasando durante estos días en San Andrés. El influenciador recién viajó junto con su novia, la youtuber Dani Duke, y algunos de sus familiares para tomarse un descanso.

Además de visitar el mar de los siete colores y comer platos típicos colombianos, el reconocido influenciador ha aprovechado para realizar diferentes actividades en la isla con sus acompañantes. Sin embargo, sus seguidores allí no desaprovecharon la oportunidad de conocerlo y hablar un poco con él.

Lo que resultó curioso para el creador de contenidos fue que un hombre lo confundió con el reconocido cantante de reguetón J Balvin. Esto sucedió luego de el turista se percatara de que varias personas le pedían fotos a ‘La Liendra’ fuera del hotel en donde se está hospedando con su familia.

Por este motivo, el influenciador paisa decidió grabar unas historias de Instagram para presentarle a sus miles de seguidores al señor que le hizo pasar un divertido momento. De hecho, en una de sus publicaciones se escucha cuando el hombre le refiere a ‘La Liendra’ que por supuesto ha escuchado su música y que tiene los mejores fanáticos, según él, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y sus hijas, Malia Ann y Sasha.

Luego, el turista salió tomándose una foto con el paisa, todavía sin percatarse de que en realidad el famoso no es el cantante de reguetón. No dudó en decirle al creador de contenidos que le enviaría la foto a su nieta. “Apenas ella la vea yo sé que va a saber que es este fulano (J Balvin) porque escucha tu música”, exclamó el hombre en la grabación.

Y es que el mismo J Balvin se pronunció y respondió por mensaje directo a las historias de ‘La Liendra’, tal y como este lo publicó en su Instagram. Aunque el artista simplemente le compartió una risa, el influenciador le envió de vuelta otro mensaje. “Me extraña araña. Cuándo tenga pereza de hacer un show, me llama. Ya que no más es pintarme el pelo y paso por usted”, fueron sus palabras.

Después de este divertido episodio, Mauricio Gómez le reveló a sus seguidores que, a pesar de que ha ido varias veces a San Andrés, nunca había visitado el famoso Hoyo Soplador. Este es uno de los lugares turísticos más populares de la isla y consiste en un agujero sobre las rocas por el que salen chorros de agua a varios metros de altura dependiendo de las olas del mar.

Por ese motivo, tomó la decisión de ir y con su novia Dani Duke vivir la experiencia. De otro lado, aunque tenían ganas de nadar en el mar de San Andrés no pudieron disfrutarlo puesto que, como mostró en otro video, la orilla del mismo está repleta de algas marinas, que obstaculizan el camino.

A propósito del paro nacional y la compleja situación por la que atraviesa el país, ‘La Liendra’ no se ha mostrado indiferente sino que ha hablado abiertamente de las manifestaciones en varias ciudades y de la violencia policial.

“El primer día que yo salí a marchar, me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’, si seguía apoyando eso”, reveló ‘La Liendra’ en una de sus publicaciones después de salir a marchar en Medellín. “Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo mis historias. He salido más perjudicado, pero sigo firme”, añadió el joven, que a su vez aclaró que no por eso dejaría de apoyar el paro y a los colombianos.

