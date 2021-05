Las fotos de Jessica Cediel que han dejado sin aliento a más de uno

Las mejores fotos de Jessica Cediel en Instagram

La talentosa presentadora es una de las más queridas por los televidentes colombianos, quienes la recuerdan desde sus inicios en el programa matutino ‘Muy Buenos Días’ de RCN junto a sus compañeros de set Jota Mario Valencia y Laura Acuña.

Conocida por sus curvas, también por el proceso que ha debido enfrentar para poder corregir las graves consecuencias que le dejaron los biopolímeros en sus glúteos y bastante sonada por estos días al conocerse que le aceptó la invitación al productor de contenido fitness en Colombia, Mateo Carvajal, la presentadora Jessica Cediel se dejó ver muy ligera de ropa con un pequeño bikini de color amarillo en sus redes sociales.

Al inicio del video, Jessica Cediel saluda a sus seguidores y confiesa que es uno muy diferente al que ella acostumbra a postearles a sus seguidores; acto seguido la presentadora comienza a contar cómo va en su proceso de aumentar masa corporal, dado que para ella es muy fácil bajar de peso y disminuir el volumen del tamaño de su cuerpo. Ella misma, resalta que cada uno es diferente, cada cuerpo evoluciona de manera distinta y que no deben compararse con otras personas, cada quién tiene su propia motivación.

Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Cada uno de nosotros tiene diferentes propósitos. Ámate, respétate, valórate y trátate como prioridad. No te compares. ENFÓCATE EN TI. Siembra hoy para que mañana coseches los frutos de tu esfuerzo. Cambia tu mentalidad, empieza la transformación desde adentro y verás cómo lo reflejas afuera.

Pues bien, estas son las seis fotos más sexys de la hermosa Jessica Cediel que han dejado sin aliento a más de uno:

Foto Tomada Instagram @jessicacedielnet

“Waiting for bae like. Con cuál de todas las poses te quedas: 1, 2, 3 o 4. Pd: se me había despegado la punta de la pestaña postiza del ojo derecho, pero no me importó. Me gustaron las fotos. En la leyenda de esta foto, Jessica le pregunta a sus seguidores con cuál de las fotos se quedan, nosotros la tuvimos muy difícil pero al final la escogimos”.

Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Claramente las fotos son para dejar sin aire a más de uno, pero es que las flores en su cabello le dan un toque singular para decidirnos por esta. En la leyenda de esta foto la misma Jessica nos pone a escoger entre cuál de todas está la favorita.

“En este viernes de insomnio por aquí les dejo este #flashbackfriday ... Cuba y Miami. ¿Cuál es tu favorita?”

Tomado de Instagram @jessicacedielnet

Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Y quién no recuerda a Jessica cuando presentaba ‘Estilo RCN’ y ‘Muy Buenos Días’, la leyenda de esta publicación le enviaba un mensaje de apoyo a la presentadora Daniela Álvarez a raíz del quebranto de salud por el que estaba pasando la presentadora, pone a suspirar a más de uno y a recordar los buenos tiempos.

Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Año 2014... esta foto fue mi último programa con Estilo RCN después de presentar mi renuncia. Desde aquel entonces no he tenido el placer de verte de nuevo. Sin embargo hoy más que nunca te abrazo de corazón @DanielaAlvareztv Y le agradezco a Dios por tenerte en su mano y llenarte de fortaleza. Cuando presentamos situaciones de vida que comprometen nuestra salud muchas veces nos enfrentamos a decisiones fuertes... Te mando MUCHA FUERZA. Guerrera! Mil bendiciones a ti y a tu familia.

