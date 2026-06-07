Sebastián Montoya sumó puntos en Mónaco y David Alonso cuarto en el GP de Hungria: así le fue a las jóvenes promesas colombianas de los deportes a motor

David Alonso (20 años) y Sebastián Montoya (21 años) compiten en las categorías que ofician como antesala del MotoGP y la Fórmula 1, respectivamente - crédito X

En una muestra de remontada y estrategia en el circuito de Mónaco, el piloto colombiano Sebastián Montoya avanzó desde la decimocuarta posición para terminar octavo en la carrera principal de Fórmula 2. Así, sumó cuatro puntos importantes para el equipo Prema, destacando por su táctica y maniobras clave bajo condiciones exigentes.

Sebastián Montoya finalizó octavo en la carrera principal de Fórmula 2 disputada en el circuito urbano de Montecarlo, Mónaco, el domingo previo a la ronda de Barcelona. El colombiano partió desde la decimocuarta posición y acumuló cuatro puntos luego de ejecutar una estrategia arriesgada y avanzar en una pista reconocida por la dificultad para adelantar.

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Montoya junto a Prema eligió iniciar la prueba con neumáticos súper blandos, optando por detenerse temprano y así evitar el tráfico. Este plan demandó resistir en pista con la esperanza de que no ingresara el coche de seguridad, lo que suele modificar por completo la dinámica de la carrera en Mónaco.

Sebastián Montoya sigue destacándose en la carrera principal, pero con problemas en los dos primeros días de competencia - crédito FCF

La táctica implicó una parada temprana en boxes, caída a las últimas posiciones y, posteriormente, capitalizar tanto las detenciones de pilotos rivales como las oportunidades para adelantar en condiciones de neumáticos fríos. Montoya ganó puestos tanto por estrategia como por maniobras de sobrepaso, destacando los adelantamientos a Roman Bilinski y Gabriele Minì, en una actuación que requirió precisión.

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La puntuación lograda permite a Sebastián Montoya continuar en la contienda del campeonato, aunque sus dificultades en las sesiones de clasificación persisten como principal desafío. En la tabla de pilotos, Gabriele Minì lidera con 63 puntos, escoltado por Tsolov con 62. El colombiano está en el puesto 12 con 20 puntos. Por equipos, Campos Racing encabeza con 107 puntos, seguido de Rodin Motorsport y MP Motorsport. Prema está noveno con 30 unidades.

El calendario de la Fórmula 2 prosigue en Barcelona entre el 12 y el 14 de junio, jornada en la que Montoya y el resto de la parrilla tendrán la próxima oportunidad de escalar posiciones y sumar en el campeonato.

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David Alonso top 4 en el GP de Hungría en el Moto2 y entre los 6 mejores en la clasificación general

David Alonso tendría concretada su llegada a la máxima categoría en el 2027 - crédito Aspar Team

David Alonso rozó el podio en Hungría con un cuarto puesto en el Gran Premio disputado en Balaton Park, un resultado que igualó su mejor actuación de la temporada 2026 de Moto2 y le permitió sumar puntos, aunque lo dejó más lejos de la pelea por el título ante el dominio que sostiene Manu González en el campeonato.

El colombiano partió desde el noveno lugar de la grilla y avanzó con ritmo sostenido durante la carrera en Balaton Park, el mismo circuito donde consiguió en 2025 su única victoria hasta ahora en Moto2. Esa progresión lo llevó hasta la cuarta posición después de una competencia en la que encontró tráfico y también se benefició de una sanción a uno de sus rivales.

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Izan Guevara, que había conseguido la pole, recibió una sanción de vuelta larga por cerrar su línea en la salida. Esa penalización le abrió a Alonso un puesto para quedar quinto, justo detrás de Daniel Holgado, su compañero en el Aspar Team.

Holgado resistió durante varios giros y esa lucha le costó tiempo al piloto colombiano. Cuando por fin lo superó, Alonso ya estaba en aire limpio y pudo aumentar su ritmo para lanzar la persecución sobre el australiano Senna Agius, que ocupaba la tercera posición.

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David Alonso es campeón de Moto3 y cursa su segundo año en la categoría Moto2 - crédito Javier Cebollada/EFE

La remontada final quedó cerca del podio, pero no alcanzó. A Alonso le quedaban cinco vueltas cuando inició la caza de Agius y en ese momento debía descontar una brecha de tres segundos.

En ese tramo, el colombiano giró siete décimas más rápido que el australiano y redujo la diferencia hasta apenas cuatro décimas cuando apareció la bandera a cuadros. El cuarto lugar selló así una recuperación que quedó a un margen mínimo del primer podio de su temporada 2026.

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Ese resultado igualó sus otros dos mejores registros del año, también con un cuarto puesto en Austin y en Jerez de la Frontera. El objetivo inmediato, sin embargo, sigue siendo subir al podio por primera vez en la campaña.

La distancia en la clasificación general explica el peso del resultado: González lidera el Mundial con 154,5 puntos, 49,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara, mientras Alonso es sexto con 71 unidades.

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