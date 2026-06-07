Colombia

Petro respondió a Rodrigo Lara por incidente frente a sede de campaña de De la Espriella en Bogotá: “No olvides nunca la historia”

En su mensaje, el presidente colombiano recordó la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, exministro de Justicia y padre del exsenador de Cambio Radical

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Gustavo Petro - crédito Alejandro García/EFE/@Rodrigo_Lara_/X
El pronunciamiento de Gustavo Petro se realizó en su cuenta oficial de X - crédito Alejandro García/EFE/@Rodrigo_Lara_/X

El presidente Gustavo Petro respondió al exsenador Rodrigo Lara, quien, a través de su cuenta oficial de X, publicó un análisis luego de que el mandatario se refiriera a lo ocurrido en la sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá.

El jefe de Estado le pidió a Abelardo de la Espriella “poner fin al discurso de odio”, después de la difusión de videos sobre un altercado en el Park Way, en el que presuntamente habrían amenazado con un arma a una activista política.

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Al respecto, Rodrigo Lara afirmó que, luego de analizar los resultados electorales de Cauca, Nariño y Chocó en la primera vuelta presidencial, se evidencia un supuesto fraude electoral organizado a favor del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Rodrigo Lara Restrepo-Colombia
Rodrigo Lara afirmó que, luego de analizar los resultados electorales de Cauca, Nariño y Chocó en la primera vuelta presidencial, se evidencia un supuesto fraude electoral organizado a favor del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito Rodrigo Lara Restrepo

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro aseguró que las supuestas armas exhibidas en la sede de campaña de Abelardo de la Espriella son las mismas que asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla, exministro de Justicia y padre del exsenador Rodrigo Lara.

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Según el mandatario colombiano, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado tras descubrir el mayor laboratorio de cocaína, donde supuestamente se encontraba el helicóptero del padre del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Esas armas legales que muestra el abelardista con pensamiento paramilitar, en este video, son las mismas armas que asesinaron a tu padre por haber encontrado el mayor laboratorio de cocaína y detectar que allí estaba el helicóptero del papá de Álvaro Uribe Vélez (sic)”, indicó Petro.

El presidente Petro le pidió al exsenador Rodrigo Lara no olvidar la historia y aseguró que la política en Colombia no debe “exterminar” la vida en el país.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro le pidió al exsenador Rodrigo Lara no olvidar la historia y aseguró que la política en Colombia no debe “exterminar” la vida en el país - crédito @petrogustavo/X

“No olvides nunca la historia pues eres inteligente y estudiado para hacerlo. El cálculo político no debe exterminar la vida en Colombia (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

¿Qué dijo Rodrigo Lara?

El exsenador de Cambio Radical Rodrigo Lara publicó un hilo en redes sociales en el que plantea la existencia de un presunto fraude electoral armado a favor de Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó.

Lara sostuvo que, tras analizar los resultados en 137 municipios de esa región y cruzarlos con la Alerta Temprana Electoral 013-2025 de la Defensoría del Pueblo, encontró una relación difícil de explicar sin considerar presión armada sobre el voto.

Según los datos exhibidos por Lara, en 109 de los 137 municipios, Iván Cepeda habría superado el 70% de los votos y, en 26 de ellos, el porcentaje habría sido superior al 90%. En algunos municipios, como El Litoral del San Juan (Chocó), Alto Baudó (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Mosquera (Nariño) y Jambaló (Cauca), los resultados para Cepeda habrían alcanzado hasta el 97%. Lara afirmó que “por cada voto de otro candidato, había entre 30 y 44 votos de Cepeda”.

Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara sostuvo que, tras analizar los resultados en 137 municipios de esa región y cruzarlos con la Alerta Temprana Electoral 013-2025 de la Defensoría del Pueblo, encontró una relación difícil de explicar sin considerar presión armada sobre el voto - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Lara citó a la Defensoría del Pueblo, que en su alerta temprana advierte sobre la influencia de grupos armados en estos territorios, refiriendo que estas organizaciones “regulan campañas, vetan candidatos e imponen normas de conducta que distorsionan la libertad del elector”.

Según el hilo del exsenador, al comparar los municipios donde Cepeda obtuvo más del 70% de los votos con la lista oficial de alertas, 100 de los 109 municipios estarían en alerta por presencia de grupos armados, lo que representa el 91,7% del total.

El exsenador también destacó el contraste en los tres únicos municipios donde Cepeda no ganó: El Carmen (Chocó), Albán (Nariño) y San Pedro de Cartago (Nariño), donde la participación habría sido mayor y los resultados más competitivos.

Lara identificó, en base al informe de la Defensoría del Pueblo, la presencia de grupos como las disidencias de las Farc (EMC y Segunda Marquetalia), el ELN, el Ejército Gaitanista (Clan del Golfo), los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en los municipios analizados.

Las afirmaciones y datos expuestos corresponden a la interpretación y denuncia pública realizada por Rodrigo Lara a través de su cuenta en redes sociales en respuesta a Gustavo Petro.

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