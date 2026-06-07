Los 26 datos curiosos de la FIFA sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

James Rodríguez, Camilo Vargas y Yerry Mina son algunos de los jugadores que repoten Munidal - crédito FCF

La FIFA a días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hizo un recopilado de los datos curiosos de cada uno de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el torneo que iniciará el 11 de junio y en el que la selección Colombia debutará el 17 de junio en la Ciudad de México ante Uzbekistán.

Camilo Vargas

Posee el récord de más penales atajados en la historia de la Liga MX. Desde su llegada al Atlas en 2019, el arquero colombiano detuvo 18 disparos desde los doce pasos en el torneo mexicano.

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David Ospina

Es el jugador con más partidos disputados en la historia de la Selección Colombia, con 130 presentaciones a lo largo de su carrera internacional.

Álvaro Montero

Debutó profesionalmente a los 18 años en el Sao Caetano de Brasil, donde compartió vestuario con Rivaldo, campeón del mundo en la Corea/Japón 2002.

Daniel Muñoz

James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz y Juan Camilo Hernández entrenan en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Su camino al fútbol profesional estuvo lleno de obstáculos. Durante su adolescencia fue rechazado por 15 clubes antes de ingresar al Total Soccer, un club amateur de Medellín. Recién a los 20 años debutó como profesional en Águilas Doradas.

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Santiago Arias

De niño estuvo a punto de dedicarse al taekwondo, ya que le gustaban las películas de artes marciales. Al final, se impuso el fútbol.

Yerry Mina

Es el primer colombiano en disputar un partido oficial con el FC Barcelona. Lo hizo durante la temporada 2017/18 y en total sumó seis encuentros con la camiseta blaugrana.

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Dávinson Sánchez

Su primer gol como profesional llegó el 1 de marzo de 2016 con Atlético Nacional, en la goleada 3-0 sobre Sporting Cristal por la Copa Libertadores, torneo que los Verdolagas terminarían ganando ese mismo año.

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Jhon Lucumí

Fue pieza clave del Bologna que conquistó la Coppa Italia en la temporada 2024/25, poniendo fin a una sequía de 51 años sin títulos en la institución.

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Willer Ditta

Comenzó su carrera como delantero centro hasta que en la adolescencia lo pusieron de zaguero. Su reacción no fue la mejor: “Yo no lo tomé nada bien, armé pataleta y le dije: no voy a jugar de defensa central”, reveló en una entrevista con El Heraldo.

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Johan Mojica

Johan Mojíca es llamado a ser el lateral izquierdo titular de la selección Colomia en la Copa del Mundo - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

De pequeño practicó atletismo y a los 12 años corrió los 100 metros en 10,40 segundos, un tiempo que explica como la velocidad sigue siendo hoy una de sus principales armas en el campo.

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Déiver Machado

Fue el propio Néstor Lorenzo quien le recomendó cambiar de club tras perder terreno en el Lens. En diciembre de 2025 llegó al Nantes, se ganó un lugar en el equipo y terminó siendo convocado para el Mundial.

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Richard Ríos

Su historia en el fútbol comenzó en una cancha de futsal. En 2018, ojeadores del Flamengo lo descubrieron en un torneo internacional en Brasil y lo invitaron a probarse. Ingresó a las divisiones inferiores del Mengao y en 2020 debutó como profesional.

Jefferson Lerma

Es el primer colombiano en la historia en superar los 100 partidos con dos equipos distintos de la Premier League, logrando ese hito con el Bournemouth y el Crystal Palace.

Gustavo Puerta

Es el jugador más joven de la convocatoria de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El próximo 23 de julio cumplirá 23 años.

Kevin Castaño

Fue una pieza clave en el primer título de liga del Krasnodar. El club, fundado en 2016, conquistó la Liga Premier de Rusia en la temporada 2024/25.

Jhon Arias

Tuvo un debut tardío en el fútbol profesional. Antes de consolidarse, pasó por las fuerzas básicas de Dorados de Sinaloa y Xolos de Tijuana sin encontrar su lugar, y no debutó como profesional hasta los 21 años con el Club Llaneros de Colombia.

James Rodríguez

-crédito Lina Gasca/Colprensa

Es el máximo goleador de la Selección Colombia en Copas Mundiales con seis tantos, todos anotados en el Mundial de Brasil 2014. En la tabla histórica de artilleros de la Tricolor se encuentra a cinco goles de Radamel Falcao García.

Juan Camilo Portilla

Antes de consolidarse en el fútbol sudamericano, tuvo un paso discreto por Deportes Melipilla en la segunda división de Chile en 2018. Alló solo disputó cuatro partidos.

Jorge Carrascal

Debutó en primera división con apenas 16 años en Millonarios. Dos años después dio el salto al Sevilla, pero entre ambos clubes apenas acumuló ocho partidos. Fue en el Karpaty Lviv de Ucrania, equipo al que llegó en 2017, donde encontró continuidad y empezó a mostrar su verdadero nivel.

Juan Fernando Quintero

Es el único jugador de la lista que forma parte del selecto grupo de colombianos campeones tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, un doble logro que comparte con Miguel Ángel Borja, Teófilo Gutiérrez, Éder Álvarez Balanta y Cristian Dájome.

Luis Díaz

Fue Carlos “El Pibe” Valderrama quien descubrió sus capacidades futbolísticas. En 2015, cuando Díaz tenía 18 años, la Copa América de pueblos indígenas le dio la oportunidad de brillar ante los ojos del legendario mediocampista colombiano.

Luis Suárez

Anotó cuatro goles en un solo partido de Eliminatorias ante Venezuela, convirtiéndose en el único jugador colombiano en la historia en marcar más de tres tantos en una sola fecha de la competición.

Carlos Andrés Gómez

Al inicio de su carrera en Millonarios fue apodado “El Tinito” por su parecido físico y futbolístico con Faustino “El Tino” Asprilla. Lejos de incomodarle, el propio Gómez lo tomó como un honor: “Es un orgullo que me comparen con esa estrella”, declaró.

Jaminton Campaz

El fútbol corre por su familia. Su hermano Mike jugó para la Selección de Guinea Ecuatorial y su primo es Darwin Quintero, reconocido jugador colombiano con una extensa carrera internacional.

Jhon Córdoba

Jhon Andrés y su padre, Manuel Acisclo Córdoba, comparten un hito único en la historia del fútbol colombiano: son los únicos padre e hijo que han anotado con la selección absoluta de Colombia.

Juan Camilo Hernández

El Cucho se convirtió en el futbolista colombiano más joven en disputar un partido en LaLiga de España, logrando ese récord con tan solo 19 años y 117 días.