Deportes

Néstor Lorenzo entrega parte de tranquilidad sobre Jhon Córdoba antes del debut de Colombia en el Mundial 2026

El entrenador también destacó la importancia de contar con jugadores versátiles dentro del plantel y señaló que varios futbolistas pueden adaptarse a diferentes funciones tácticas según las necesidades del equipo

Guardar
Google icon
El técnico de la Selección Colombia aseguró que el delantero evoluciona favorablemente y destacó el seguimiento que realiza el cuerpo médico durante la concentración. - crédito @FCFSeleccionCol/X

A pocos días del debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, Néstor Lorenzo entregó un mensaje de tranquilidad sobre el estado físico de Jhon Córdoba, uno de los jugadores que había generado atención durante el inicio de la concentración debido a unas molestias que pusieron en duda su evolución en la recta final de la preparación.

Durante una conferencia de prensa, el entrenador argentino se refirió a la situación del delantero y destacó los avances que ha presentado bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección.

PUBLICIDAD

“La evolución de Jhon va bien día a día, cada vez está mejorando muy bien según el cuerpo médico”, afirmó Lorenzo al ser consultado sobre el atacante.

Las declaraciones del seleccionador llegan en un momento clave para el equipo nacional, que ajusta los últimos detalles antes de afrontar su regreso a una Copa del Mundo tras la ausencia en Catar 2022.

PUBLICIDAD

Las molestias que generaron atención en la concentración

La situación física de Córdoba había sido seguida de cerca desde los primeros días de trabajo de la Selección Colombia. El delantero no participó en el partido de despedida disputado antes del viaje a territorio estadounidense, situación que generó interrogantes sobre su disponibilidad para el inicio del torneo.

El atacante es considerado una de las alternativas ofensivas más importantes dentro de la convocatoria de Lorenzo, por lo que cualquier novedad relacionada con su estado físico adquirió relevancia dentro de la planificación del cuerpo técnico.

Aunque inicialmente existió incertidumbre sobre la magnitud de las molestias, el paso de los días permitió observar una evolución favorable en el proceso de recuperación del futbolista.

Copa América 2024 - Uruguay vs Colombia - Primer tiempo
Jhon Córdoba volvió a entrenar con normalidad junto al resto de la Selección Colombia. - crédito JUAN MABROMATA / AFP

Córdoba volvió a entrenar junto al resto del grupo

Las palabras de Lorenzo coincidieron con los reportes entregados desde la concentración colombiana.

Juan Pablo Hernández, enviado especial de Gol Caracol al cubrimiento de la Copa del Mundo, informó que el delantero participó con normalidad en una de las más recientes sesiones de entrenamiento del equipo nacional.

“Lo bueno es que en la reciente sesión de entrenamiento de la Selección Colombia Jhon Córdoba estuvo a la par de sus compañeros”, señaló el periodista.

La presencia del atacante en los trabajos colectivos representa un avance importante dentro de su preparación y le permite continuar acumulando ritmo físico y futbolístico antes del inicio de la competencia.

Además, el hecho de que haya podido trabajar al mismo nivel que el resto del plantel se suma a las señales positivas que ha recibido el cuerpo técnico durante los últimos días.

El delantero aseguró que no presenta una lesión de rodilla y espera llegar en buenas condiciones al torneo. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
El delantero aseguró que no presenta una lesión de rodilla y espera llegar en buenas condiciones al torneo. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El jugador descartó una lesión de rodilla

El propio Jhon Córdoba también se pronunció recientemente sobre su estado físico y explicó que los exámenes realizados descartaron una lesión de gravedad.

“Hubo desinformación durante estos últimos días, pero afortunadamente ya he podido comenzar con todos los trabajos. Además, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión de rodilla, así que espero llegar en buenas condiciones”, manifestó el atacante.

Las palabras del delantero coincidieron con lo observado en las sesiones de entrenamiento, donde ya trabaja junto al resto del grupo bajo la supervisión del cuerpo técnico y médico de la Selección Colombia.

La mejoría del atacante se produce en la fase final de la preparación para el Mundial, en un momento en el que el equipo busca consolidar su idea de juego antes del debut.

Colombia ultima detalles para su regreso a una Copa del Mundo tras la ausencia en Catar 2022. - crédito REUTERS/Denis Balibouse
Colombia ultima detalles para su regreso a una Copa del Mundo tras la ausencia en Catar 2022. - crédito REUTERS/Denis Balibouse

Una alternativa importante para el frente de ataque

Jhon Córdoba integra la lista de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial de 2026. El delantero llega a la competencia después de una destacada etapa en el Krasnodar de Rusia, club en el que logró consolidarse como una de sus principales referencias ofensivas.

Su experiencia internacional y sus características físicas lo convierten en una de las opciones disponibles para el cuerpo técnico en la zona de ataque, donde también existe competencia por un lugar en la formación titular.

La recuperación de Córdoba amplía las alternativas ofensivas con las que cuenta Lorenzo para afrontar los compromisos del torneo, especialmente teniendo en cuenta la exigencia física que supone una Copa del Mundo.

Además de referirse a su estado de salud, el delantero habló sobre la motivación que representa disputar una competencia de esta magnitud con la camiseta de la Selección Colombia.

“Tengo mucha motivación porque este es el trabajo que se ha realizado durante todo el año. Esperamos aportar lo mejor de nosotros aquí, trabajando en equipo junto con mis compañeros”, expresó.

Temas Relacionados

Néstor LorenzoJhon CórdobaSelección ColombiaCopa del Mundo 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

La revocación repentina de autorizaciones electrónicas de viaje dejó a decenas de hinchas de la Tartan Army atrapados en un proceso burocrático que no tiene solución antes del debut de su selección el 13 de junio

Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

Sebastián Montoya se quedó fuera de los puntos en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco

El colombiano remontó dos posiciones pero no bastó para sumar en las calles de Montecarlo. El mexicano Noel León se llevó la victoria

Sebastián Montoya se quedó fuera de los puntos en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

El equipo neoyorquino llega a casa con ocho triunfos consecutivos como visitante en estos playoffs, una marca que iguala a los Lakers de 2001, y con el Madison Square Garden listo para recibir esta instancia por primera vez desde 1999

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

Portugal superó a Chile en su último amistoso internacional antes del Mundial: Cristiano Ronaldo fue titular

Los dirigidos por Roberto Martínez derrotaron a la Roja por 2-1 con anotaciones de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes, y ahora tienen la mira puesta en el debut ante República Democrática del Congo

Portugal superó a Chile en su último amistoso internacional antes del Mundial: Cristiano Ronaldo fue titular

La selección de Ghana jugaría ante Honduras previo a su debut en el Mundial 2026: esto se sabe

El partido se jugaría 9 de junio como parte de la gira en Estados Unidos, previo al choque ante Argentina que tendrán los “Catrachos”

La selección de Ghana jugaría ante Honduras previo a su debut en el Mundial 2026: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Andrea Echeverri de Aterciopelados se despachó contra Juanpis González: “Usted es muy bobo”

Shakira anunció a Ed Sheeran como invitado para uno de sus próximos conciertos en Estados Unidos: “Me acaba de confirmar”

Carl Cox es el primer artista confirmado del Ritvales 2026: todo lo que debe saber del regreso del festival de música electrónica

Valentino Lázaro fue sorprendido tras su paso por ‘La casa de los famosos’ con millonaria propuesta en un proyecto

Deportes

Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

Sebastián Montoya se quedó fuera de los puntos en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco

New York Knicks vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 3 de las finales de la NBA

Portugal superó a Chile en su último amistoso internacional antes del Mundial: Cristiano Ronaldo fue titular

La selección de Ghana jugaría ante Honduras previo a su debut en el Mundial 2026: esto se sabe