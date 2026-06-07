Néstor Lorenzo entrega parte de tranquilidad sobre Jhon Córdoba antes del debut de Colombia en el Mundial 2026

El técnico de la Selección Colombia aseguró que el delantero evoluciona favorablemente y destacó el seguimiento que realiza el cuerpo médico durante la concentración. - crédito @FCFSeleccionCol/X

A pocos días del debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, Néstor Lorenzo entregó un mensaje de tranquilidad sobre el estado físico de Jhon Córdoba, uno de los jugadores que había generado atención durante el inicio de la concentración debido a unas molestias que pusieron en duda su evolución en la recta final de la preparación.

Durante una conferencia de prensa, el entrenador argentino se refirió a la situación del delantero y destacó los avances que ha presentado bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección.

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“La evolución de Jhon va bien día a día, cada vez está mejorando muy bien según el cuerpo médico”, afirmó Lorenzo al ser consultado sobre el atacante.

Las declaraciones del seleccionador llegan en un momento clave para el equipo nacional, que ajusta los últimos detalles antes de afrontar su regreso a una Copa del Mundo tras la ausencia en Catar 2022.

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Las molestias que generaron atención en la concentración

La situación física de Córdoba había sido seguida de cerca desde los primeros días de trabajo de la Selección Colombia. El delantero no participó en el partido de despedida disputado antes del viaje a territorio estadounidense, situación que generó interrogantes sobre su disponibilidad para el inicio del torneo.

El atacante es considerado una de las alternativas ofensivas más importantes dentro de la convocatoria de Lorenzo, por lo que cualquier novedad relacionada con su estado físico adquirió relevancia dentro de la planificación del cuerpo técnico.

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Aunque inicialmente existió incertidumbre sobre la magnitud de las molestias, el paso de los días permitió observar una evolución favorable en el proceso de recuperación del futbolista.

Jhon Córdoba volvió a entrenar con normalidad junto al resto de la Selección Colombia. - crédito JUAN MABROMATA / AFP

Córdoba volvió a entrenar junto al resto del grupo

Las palabras de Lorenzo coincidieron con los reportes entregados desde la concentración colombiana.

Juan Pablo Hernández, enviado especial de Gol Caracol al cubrimiento de la Copa del Mundo, informó que el delantero participó con normalidad en una de las más recientes sesiones de entrenamiento del equipo nacional.

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“Lo bueno es que en la reciente sesión de entrenamiento de la Selección Colombia Jhon Córdoba estuvo a la par de sus compañeros”, señaló el periodista.

La presencia del atacante en los trabajos colectivos representa un avance importante dentro de su preparación y le permite continuar acumulando ritmo físico y futbolístico antes del inicio de la competencia.

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Además, el hecho de que haya podido trabajar al mismo nivel que el resto del plantel se suma a las señales positivas que ha recibido el cuerpo técnico durante los últimos días.

El delantero aseguró que no presenta una lesión de rodilla y espera llegar en buenas condiciones al torneo. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El jugador descartó una lesión de rodilla

El propio Jhon Córdoba también se pronunció recientemente sobre su estado físico y explicó que los exámenes realizados descartaron una lesión de gravedad.

“Hubo desinformación durante estos últimos días, pero afortunadamente ya he podido comenzar con todos los trabajos. Además, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión de rodilla, así que espero llegar en buenas condiciones”, manifestó el atacante.

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Las palabras del delantero coincidieron con lo observado en las sesiones de entrenamiento, donde ya trabaja junto al resto del grupo bajo la supervisión del cuerpo técnico y médico de la Selección Colombia.

La mejoría del atacante se produce en la fase final de la preparación para el Mundial, en un momento en el que el equipo busca consolidar su idea de juego antes del debut.

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Colombia ultima detalles para su regreso a una Copa del Mundo tras la ausencia en Catar 2022. - crédito REUTERS/Denis Balibouse

Una alternativa importante para el frente de ataque

Jhon Córdoba integra la lista de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial de 2026. El delantero llega a la competencia después de una destacada etapa en el Krasnodar de Rusia, club en el que logró consolidarse como una de sus principales referencias ofensivas.

Su experiencia internacional y sus características físicas lo convierten en una de las opciones disponibles para el cuerpo técnico en la zona de ataque, donde también existe competencia por un lugar en la formación titular.

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La recuperación de Córdoba amplía las alternativas ofensivas con las que cuenta Lorenzo para afrontar los compromisos del torneo, especialmente teniendo en cuenta la exigencia física que supone una Copa del Mundo.

Además de referirse a su estado de salud, el delantero habló sobre la motivación que representa disputar una competencia de esta magnitud con la camiseta de la Selección Colombia.

“Tengo mucha motivación porque este es el trabajo que se ha realizado durante todo el año. Esperamos aportar lo mejor de nosotros aquí, trabajando en equipo junto con mis compañeros”, expresó.