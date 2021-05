“La vida está por encima de un partido y sentí que para muchos no fue así”: José Decurnex, presidente de Nacional de Uruguay

José Decurnex, máximo dirigente de “El Club Nacional de Football”, más conocido como Nacional de Uruguay, se pronunció sobre los hechos sucedidos en la noche del miércoles 12 de mayo en Pereira, previo al inicio del partido disputado contra Atlético Nacional por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021.

Para Decurnex el primer error que se cometió fue haber fijado partidos de fútbol de la Copa Libertadores en Colombia, además criticó a la Confederación Sudamericana de Fútbol dando a entender que a ellos pareciera que no les estuvieran llegando noticias sobre lo que pasa en Sudamérica.

En entrevista con el programa ’100 Por Ciento Deporte’ de la emisora Sport 890, La Radio Deportiva del Uruguay, el directivo dio detalles sobre cómo se vivieron los momentos de tensión a las afueras del Movich Hotel de Pereira, Risaralda, y posteriormente, a la llegada al estadio Hernán Ramírez Villegas.

Esto le dijo Decurnex al periodista Federico Buysan:

La única razón por la cual Nacional (URU) no estaba dispuesto a jugar el partido era porque no podía salir del hotel. Vos no vas a viajar hasta Colombia que son más de siete horas de vuelo, estar en la zozobra de la situación en la que estuvimos y salir a decir que Nacional tenía todo programado para no jugar el partido. Un reverendo disparate

El dirigente también anunció que la información se empezó a filtrar por cuenta de comunicaciones de la Conmebol, pero que los jugadores y cuerpo técnico de ‘El Bolso’ documentaron todo lo ocurrido en imágenes y videos, y que pese a ello, reveló que en un momento sacaron a personas de Nacional que estaban filmando para que dejaran de hacerlo, además de que les pidieron salir por el garaje del hotel en los autobuses.

Decurnex relató que le empezaron a llegar mensajes a su teléfono celular directamente desde Colombia sobre la manifestación que estaba ocurriendo fuera del hotel y que evidenciaron pasividad por parte de las autoridades policiales locales con un “clima muy complejo”.

Además, dejó ver una absoluta consternación por las consecuencias de lo que pudo haber ocurrido en caso de que se saliera de control la situación de orden público, incluso al interior del hotel:

Autoridades de Conmebol dijeron que no queríamos jugar el partido y no fue así. No estaban dadas las condiciones y si no que me expliquen cómo a las 20:30 hrs. se presenta dentro del hotel un contingente de militares armado hasta los dientes. Eso no es una situación normal ¿Qué hubiera sucedido si pasaba algo grave? ¿Quién levantaba la mano para asumir la responsabilidad? El partido se jugó, pero no podemos dar vuelta la hoja y nada más. Sería irresponsable