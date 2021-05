Aída Bossa respaldó y agradeció a los jóvenes que marchan en Colombia

Aída Bossa es una de las actrices más queridas por los televidentes colombianos y su carisma ha logrado permear en el corazón de las miles de personas que le siguen en redes sociales, para quienes compartió una serie de Instagram stories en los cuales se refirió a los “días de dolor e incertidumbre” que atraviesa el país desde que comenzaron las protestas y movilizaciones por el paro nacional.

“No hemos pasado por días tan chéveres, han sido de mucho dolor, miedo, rabia e incertidumbre. No podemos hacernos los de la vista gorda como si no estuviera pasando nada, porque esto no es un asunto de algunos solamente, es algo que nos pertenece a todos y no podemos ser tan indiferentes con lo que sucede hoy en el país”, aseguró Aída Cristina, esposa del también actor Julio César Herrera.

En ese sentido, aprovechó el espacio para expresar su agradecimiento a todos los colombianos que decidieron sumarse a las movilizaciones en las diferentes ciudades y reconoció, sobre todo, a quienes perdieron la vida en medio de los 18 días de protesta que se cumplen este sábado 15 de mayo.

“Yo quiero pasar por aquí es para agradecerle a los estudiantes y jóvenes que han estado frenteando y poniendo el cuero desde el día que empezamos el paro. Mi gratitud infinita también por los que ya no están y murieron exigiendo sus derechos”, agregó.

En las últimas historias que dedicó al tema, la artista cartagenera de 46 años reiteró su llamado a la población para que no sea indiferente a la lucha que lideran sus connacionales en las calles, la cual considera pertinente para acabar con la corrupción de quienes han gobernado al país por décadas.

“Cuando empezamos el paro yo compartí con mucho dolor el video de uno de los jóvenes que murieron manifestándose en su lucha, mamado también como yo de esta corrupción que estamos cargando desde antes que yo naciera, y alguien me dijo: ‘Ay, Aída, para qué publicas eso si basta con lo que sale en los medios’ ¡Y ojo porque los noticieros no dicen toda la verdad!”, aseveró.

Aída Cristina Bossa tampoco ha sido ajena a las iniciativas que surgen por parte de los cultivadores colombianos para enfrentar las dificultades del momento, como los mercados campesinos organizados en varios municipios del territorio nacional, en los cuales invitó a participar para así ayudar a los productores a comercializar sus alimentos sin intermediarios.

“Me cuenta una corresponsal en Lorica, Córdoba, que hay una ‘ñametón’ y que el ñame está a $300 la libra ¡No joda, qué vaina linda!”, añadió.

Cabe mencionar que tal y como lo mencionó Bossa, son varias las ideas que desarrollan los agricultores colombianos para vender sus cosechas y no perder la inversión. En Paipa (Boyacá), por ejemplo, los campesinos decidieron protestar a través de una ‘mercatón’ con la cual buscan recuperar las ganancias que suelen llevarse los terceros.

“En medio de la gran movilización que se lleva a cabo en nuestro municipio, quisimos crear un mercado campesino y tomamos la decisión de que comprarle a los campesinos sea nuestra forma de manifestarnos, porque así eliminamos al intermediario que se lleva gran parte de las ganancias”, explicó a Infobae Colombia Andrés Guerrero, líder de la iniciativa y creador del proyecto ‘Soy campesino’, con el cual se conecta el campo a millones de usuarios en las redes sociales.

