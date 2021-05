“No podemos arriesgar ese capital político que hay en él”: Gustavo Bolívar revela por qué Petro no sale a las marchas

Senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar.

En entrevista con el portal Pulzo, el senador Gustavo Bolívar reveló los motivos por los cuales Gustavo Petro no ha salido acompañar las marchas del Paro Nacional, tras los reclamos que han hecho desde las redes sociales sus opositores, entre los cuales se destaca el de la alcaldesa Claudia López, quien señaló que el líder político ha incentivado y apoyado la protesta, pero no ha sido parte de ella.

Según lo revelado por Bolívar, Petro quería salir y ser parte de las marchas, pero inicialmente su salud no ha estado en óptimas condiciones, por lo que esperó ponerse mejor para hacerlo. Fueron transcurriendo algunos días, y el partido Colombia Humana, al empezar a ver personas armadas en las calles disparando a los manifestantes decidió recomendarle a Petro abstenerse de exponerse.

“Él está en el país desde hace más de 15 días. A la primera marcha quería ir, pero lo afectó una fuerte gripa, una tos peligrosa. Y al ver que hay civiles armados en las calles y que el Gobierno no los aprehende, ni siquiera ha censurado que civiles salgan con revólvere a matar gente, pues dijimos: ‘No vamos a caer en esa trampa”, sostuvo Bolívar durante su dialogo con el portal de noticias.

Dichas sospechas de que la vida del senador podría correr peligro no es un tema reciente, pues su hijo Nicolás Petro, desde su cuenta de Twitter, publicó un mensaje en el que expresó la preocupación que tenía por la vida de su padre.

“Temo por la vida de mi papá. Lo están presionando para que salga a la calle y así poder asesinarlo”, escribió el también diputado del departamento del Atlántico e hijo del candidato presidencial.

Por su parte, Bolívar en la entrevista también dijo que el partido no estaba dispuesto a arriesgar la posibilidad que Petro llegara a la presidencia, pues están seguros que él es una de las figuras más fuertes para las elecciones presidenciales del 2022. “es uno de los mayores opcionados para ocupar la Presidencia y por un error de estos, en un tumulto, no sabemos quién aparezca por ahí y pueda aparecer una bala asesina de algún lugar. Eso no lo vamos a permitir”, comentó el congresista.

Además agregó que Petro no tenía porque salir a la calles a confirmarle a las personas algo que él ha luchado por más de 40 años.

“Él ya demostró lo que tenía que demostrar. No vemos por qué tenga que salir a arriesgarse por demostrar algo que ya demostró y son 40 años de lucha. En el momento en el que aparecen civiles armados, eso es un peligro muy grande para él y para nosotros”, afirmó Bolívar durante la entrevista con Pulzo.

De igual manera indicó que un mensaje de Twitter él mismo le señaló a Petro: “usted no salga, los alfiles salimos por usted” haciendo referencia que María José Pizarro y hasta los mismo indígenas, entonces destacó: “no vemos por qué él tenga que salir.”

Al finalizar, Bolívar aseguró: “no podemos arriesgar y de capital político que hay en él, porque como dicen el palo no está para cucharas. Ya en el momento en que aparecen civiles armados, esto es un peligro muy grande para él.”

