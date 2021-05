Álvaro Uribe llama “repelente” a Claudia López y le desea pronta recuperación del covid-19

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López y expresidente Álvaro Uribe. Fotos: Colprensa.

En la mañana de este viernes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que dio positivo para covid-19. Las reacciones no se hicieron esperar y cientos de líderes de opinión, como también ciudadanos, expresaron su solidaridad con la mandataria; el expresidente Álvaro Uribe le deseó pronta recuperación pero aprovechó para criticarla.

En su trino, el jefe natural del Centro Democrático aseguró que aunque Claudia López es “muy repelente” con él, pero entiende que la vida humana está “por encima” y por eso le deseó pronta recuperación.

En las respuestas al trino, el también exsenador recibió varios comentarios sobre su mensaje de solidaridad con la gobernante de los bogotanos. Algunos de los usuarios aseguraron que aún en tiempos de enfermedad, Uribe no puede dejar de lado su rivalidad con López; sin embargo, también hubo quienes lo halagaron por su “humanismo”.

“Amigo no es el único. Casi toda Colombia es repelente a ti”; “Como hacen para “desear” buenas cosas sin dejar de enviar veneno”; La grandeza hace verdaderos seres humanos. Excelente presidente”; “Malévolo cucarachón se nos puso sentimental”; “El hecho que este señor le desee recuperación a Claudia habla muy mal de ella, ya no es digna de confianza”, fueron algunos de las respuestas de los cibernautas.

La indirecta del exmandatario colombiano se suma a otro de los capítulos, de las múltiples peleas, que han protagonizado ambos políticos desde hace años. De hecho, de cara al paro nacional y los tensos momentos de violencia que han azotado el país, la alcaldesa bogotana calificó de irresponsable y de provocar mayor tensión el trino que publicó en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe Vélez con motivo de los disturbios que ocurrieron en medio del Paro Nacional en contra de la reforma tributaria y del gobierno del presidente Iván Duque.

“Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes”, dijo en su trino la mandataria en la capital colombiana.

Además, otro de los ‘rifirrafes’ entre Uribe y López se dio cuando, a mediados de abril, Uribe se refirió a la mandataria y sus constantes pronunciamientos sobre la gestión de la pandemia por parte del presidente de Colombia, Iván Duque.

En uno de sus particulares trinos, Uribe se fue con toda a defender a Duque y le dijo a Claudia López que como ella critica tanto la labor del presidente, pues debería entregarle la administración distrital de la capital del país. “Ya que la alcaldesa Claudia López critica tanto al Presidente Duque y lo acusa de los reveses de Bogotá, sería lógico que: La alcaldesa le delegue la admón de Bogotá al Presidente Duque”, zanjó el también exsenador.

Por el momento, Claudia López no ha dado más declaraciones sobre quienes se solidarizaron tras sumarse a los casi 3 millones de colombianos que se han enfermado de coronavirus. Lo que sí hizo fue entregar la noticia de que tenía covid-19 mediante un video en su cuenta de Twitter en el que aseguró que “los médicos me han informado que tengo covid-19 y me han ordenado aislamiento y reposo”, informó.

Además, antes de terminar su pronunciamiento, le envió un mensaje a los organizadores de las manifestaciones en Colombia, les pidió entrar en conciencia y solidarizarse con la situación salubrista del país.

“Queridos. Los médicos me han informado que tengo COVID19 y me han ordenado aislamiento y reposo. Aunque seguiré pendiente de todos, por precaución quedará encargado en funciones el Secretario de Salud, Alejandro Gómez”, señaló en el trino.

