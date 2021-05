La conmovedora muestra musical de apoyo a los colombianos de Pasabordo y el Grupo Bahía

Bogotá. 06 de Mayo de 2021. Paro Nacional en contra de la reforma tributaria. (Colprensa-Sergio Acero)

En tiempos de dificultad y crisis, una voz de aliento y un mensaje de apoyo son más que necesarios. Y qué decir cuando estos vienen acompañados de música, cuando mezclan los ritmos y sonidos de una sociedad diversa cuyo único deseo es estar unida y vivir en paz.

Eso lo entendieron dos agrupaciones colombianas que, a lo largo de su trayectoria, le han cantado a Colombia y a su gente, llenando de inspiración y generando contacto entre los demás. Se trata de Pasabordo y Grupo Bahía, quienes recientemente lanzaron dos temas en apoyo al paro nacional y a la situación por la que atraviesa el país desde el pasado 28 de abril.

Con sus camisetas de Colombia, guitarra en mano y su voz a todo pulmón, Jhonatan y Juan Gabriel de Pasabordo aparecieron en un corto y sentido video expresando su deseo de jamás irse del país sino luchar por un futuro mejor. La canción titulada “Vamos Pa’ Lante” es un claro mensaje sobre la empatía, sobre la necesidad de que unos a otros se respalden en medio del dolor.

“Sabemos que solos no podemos cambiar el país, pero si nos unimos podemos impactar la realidad de muchas personas. Muchas veces con pequeños gestos podemos mejorar la vida de quienes tenemos a nuestro alrededor”, señalaron los integrantes de la agrupación en un mensaje. “¿Qué tal si comenzamos preguntándole al que tenemos al lado cómo lo podemos ayudar?”, agregaron.

Por su parte, el Grupo Bahía sacó lágrimas a más de uno con su tema “Esto que está pasando pasará”. En casi tres minutos de canción, acompañada por los sonidos del Pacífico, la agrupación habla del sentimiento de esperanza, que no se puede perder a pesar del atropello que miles de millones de colombianos ya no aguantan más.

“Tu mal gobierno, pasará; y tu maldad, pasará; y tu cinismo, pasará; y tu egoísmo, pasará; y tu mala onda, pasará; y tu apatía, pasará; y tu inconsciencia, pasará”, dice parte de la letra de la canción, cuyo video tiene imágenes de algunas de las manifestaciones que se han llevado a cabo en las principales ciudades del país e incluso de escenas de presuntos abusos policiales contra los ciudadanos.

En medio de la coyuntura por el paro nacional, varios artistas y celebridades del país -y hasta del extranjero- se han pronunciado en sus redes sociales para brindarle su apoyo a los colombianos y ser mediadores y voceros gracias a su visibilidad.

Es el caso de la reconocida cantante Adriana Lucía, quien se llevó los aplausos y admiración del país luego de que rechazara la invitación a diálogos con el presidente Iván Duque y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Su argumento se basó en que el mandatario le debe dar ese espacio a las víctimas de la violencia e injusticia.

“No se trata de mi, se trata de los jóvenes, y de todas las personas que están allá afuera pidiendo ser escuchados (...) hay comunidades que llevan años intentando ser escuchadas, y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde”, fueron algunas de sus palabras.

También está el cantante puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, que ha compartido su solidaridad con Colombia. No solo ha estado al tanto de la situación sino que ha intentado encontrar formas de ayudar a algunos de los afectados, como la familia de Lucas Villa, el estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que falleció tras haber recibido varios disparos durante una manifestación.

