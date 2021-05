Exalcalde de Caracas Antonio Ledezma asegura que Nicolás Maduro financia bloqueos en Colombia

Antonio Ledezma en el aeropuerto El Dorado en 2017 tras huir de su arresto domiciliario en Venezuela. Foto: (Colprensa - Luisa González)

En varias ocasiones Antonio Ledezma ha señalado que las manos siniestras de Nicolás Maduro se han infiltrado en Colombia para desestabilizar al Gobierno nacional, como respuesta a las embestidas diplomáticas que recibe su régimen desde Colombia.

“Maduro y su camarilla fracasaron manejando la economía, la industria petrolera, la agricultura, la educación, la salud, los servicios y finanzas públicas..... pero son expertos en crear crisis, por eso exportan a Colombia lo que saben hacer: crear caos para destruir democracias”, escribió Ledezma a través de redes sociales el pasado 10 de mayo.

A raíz de esos señalamientos, el exalcalde de Caracas, que huyó en un escape de película de Venezuela, contestó entrevistas a las emisoras de Caracol Radio en Colombia, en las que aseveró que no tiene duda de que Maduro ha tenido injerencia en algunas manifestaciones del país.

En Caracol Radio fue indagado si había participación del régimen venezolano en las manifestaciones en Colombia, por participación de ciudadanos de ese país en algunos hechos.

“No tengo la menor duda. No sé porque todavía hay gente en Colombia que no capta que esta es una reacción de vieja data. No podemos olvidar que fue Chávez que pedía la condición beligerante para las Farc y que Chávez se ufanaba de sus relaciones con Marulanda, al extremo de que le levantaron monumentos en la ciudad de Caracas. No nos olvidemos de los datos de que aparecían en el computador de Reyes cuando fue dado de baja. No nos olvidemos que los huéspedes de Maduro son Santrich e Iván Márquez”, señaló Ledezma.

El exalcalde de Caracas contó que él había protestado y la primera vez que cayó preso fue a la edad de 14 años, cuando se encontraba en una manifestación contra la guerra de Vietnam, por lo que afirmó que: “las protestas son legítimas y uno tiene derecho a protestar, pero otra cosa es dejarse embaucar por esta guerra de cuarta generación que lleva adelante el foro de Sao Paulo, o el grupo de Puebla, eso es una cartilla que se inspira o esconde en las banderas del progresismo, pero viendo que ya por la vía de la guerrilla no pueden llegar al poder, usan este proceso de guerrillas urbanas para soliviantar a la sociedad y crear confusión y ampliar su rango de cobertura”.

En la W Radio, Ledezma también fue contactado y repitió sus afirmaciones. En la emisora le preguntaron cuáles son las pruebas de esa participación del régimen de Maduro a lo que dijo que no se trataba de un Tribunal y que él no es un policía sino que respondía como analista político.

“La historia es la mejor prueba, ahí están las imágenes de Chávez reclamando carácter beligerante de las Farc”, dijo Ledezma, quien agregó, además, que la injerencia de Maduro en el país es pública y conocida. Eso sí, aclaró que no desconocía las protestas legítimas, pero algunas estaban motivadas por el régimen del país vecino. Sin embargo, no mostró ningún sustento de sus afirmaciones.

Para Ledezma, el Foro de Sao Paulo tiene como objetivo claro “ponerle la mano al Gobierno de Colombia y para ello llevan adelante lo que algunos consideramos una ‘guerra de cuarta generación’, que es convertir la guerrilla de la selva en la guerrilla urbana. Estas movilizaciones, estos disturbios, que nada tienen que ver con la voluntad natural de un pueblo o un ciudadano de protestar como puede ocurrir en cualquier país democrático del mundo”, afirmó.

Como Ledezma, sectores opositores a las manifestaciones han sostenido la tesis de una relación entre los desmanes, junto con los grupos armados y el régimen de Maduro, pero no existen pruebas hasta el momento que establezcan esa injerencia.

En entrevista con Infobae, el presidente de Ecuador Lenin Moreno, afirmó que ese país detectó, a través de los sistemas de inteligencia, una injerencia política y económica del régimen venezolano en el país, a raíz de la crisis social. Según dijo, le entregó esas pruebas al presidente Duque el pasado 5 de mayo.

