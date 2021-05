Uribe reapareció en el Congreso y llamó posible “legítima defensa” los hechos del sur de Cali

(Colprensa - Diego Pineda)

Debido al número de representantes del Centro Democrático en la Cámara, el expresidente Álvaro Uribe tuvo el beneficio de un tiempo mayor para intervenir, aunque se conectó a la plenaria de este 12 de mayo como un civil, en medio de las audiencias públicas que se adelantan para buscar soluciones a la crisis social que afronta la nación desde el inicio del Paro Nacional.

“En nombre del Centro Democrático les expreso que nosotros apoyamos, validamos, respetamos la protesta social, que la hemos ejercido, y sin vandalismo, pero rechazamos la violencia”, sostuvo el exmandatario como representante de su bancada en el Congreso.

El expresidente agregó que “es igual el dolor de la familia de Lucas Villa, asesinado en Pereria, que el dolor de la familia del capitán Solano, asesinado en Soacha”, sobre las manifestaciones y muertes violentas que han ocurrido en medio de las manifestaciones que vive el país.

Sin embargo, emprendió fuertes críticas en contra de los indígenas del Cauca y presumió “legítima defensa”, luego de que presuntos civiles armados atentaron contra esa comunidad en el sur de Cali, capital del Valle del Cauca, que ha sido calificado como un hecho de paramilitarismo.

Respecto a la situación que se presentó el pasado 9 de mayo en Cali, el expresidente aseguró que “hubo hechos que podrían ser de legítima defensa”, porque según él la “ciudadanía acosada por la acción vandálica esperaba que llegara la fuerza pública a socorrerla y no llegó”.

Por eso alertó que el debilitamiento de la Fuerza Pública podría llevar a la “organización de la justicia privada, con toda su crueldad y desinstitucionalización que el país había superado”, en referencia a quienes, presuntamente civiles, atentaron con armas en contra de los indígenas de la minga del Cauca.

Según el exsenador del Centro Democrático, el Fondo Agropecuario de Desarrollo tiene 105 mil millones de pesos asignados de presupuesto y 50 mil están asignados al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). “Entonces a veces se pregunta uno si lo del CRIC es para la violencia”.

El expresidente y senador, que ha pedido a través de redes sociales la intervención de la Fuerza Pública en las manifestaciones, sostuvo la tesis del Gobierno sobre la violencia organizada. “La violencia que ha aparecido en estos días, que no fue suficientemente estimada, no ha sido espontánea, es premeditada, orquestada. La protesta social ha sido espontánea, entendemos el dolor por la agudización de la pobreza, y también por la reforma tributaria con la cual no estuvimos de acuerdo”, agregó.

“Pero el orden público, la violencia, necesita que nuestras fuerzas armadas estén debidamente fortalecidas. El proceso de La Habana que las igualó con el terrorismo, la justicia ideológica sesgada de la gente, esta narrativa de debilitarlas que infortunadamente se han mantenido, han creado un gran debilitamiento en la acción institucional de las fuerzas armadas”, afirmó el expresidente.

“Las fuerzas armadas son titulares de obligaciones de derechos humanos y también del derecho a ser respetadas por los colombianos”, dijo Uribe y aseguró que “las fuerzas armadas nunca han sido protegidas por la impunidad, pero además tampoco han estado al servicio de dictaduras”.

En su intervención, Uribe defendió al presidente Iván Duque, miembro de su colectividad, aunque aplicando el llamado “retrovisor”. Según dijo, desde el 2001 hasta el 2013, poco más que el tiempo que fue presidente, la pobreza disminuyó y hubo avances en el coeficiente Gini, sin embargo, se estancó a partir de esa última fecha.

“En ese nivel la encontró el presidente Duque, que encontró también la economía bastante desacelerada”, sin embargo, la pandemia, según el exmandatario, llevó a que la pobreza se ubicara en el 42%. “¿Qué hizo el Gobierno? Un esfuerzo enorme, a pesar de que encontró un país deficitario, un país con alto endeudamiento no justificado”.

En sus críticas al Gobierno de Juan Manuel Santos y al Acuerdo de Paz, el expresidente Uribe cuestionó el aumento de las hectáreas cultivadas de coca, la eliminación de la erradicación y la ausencia de las familias guardabosques que impulsó en su administración.

El ex mandatario exaltó la medida del PAEF y el Ingreso Solidario, este último aseguró que esperaba fuera ampliado hasta 5 millones de beneficiarios; así mismo, aseguró que el país aparece entre los que menos gasto de bolsillo han tenido que hacer los ciudadanos para la atención de la pandemia, gracias al sistema de salud.

Entre las propuestas del expresidente estuvo la doble titulación técnica para los bachilleres, “con una gran inducción al lenguaje de los computadores”, a través del Sena, que podría disminuir el desempleo juvenil.

Así mismo elogió el anuncio de la educación superior gratuita para los jóvenes, que aseguró que “no es para un semestre” y que debe ser permanente. El expresidente invitó a no esperar las sedes institucionales, sino innovar también a través de la virtualidad.

El exmandatario afirmó que la reforma tributaria se requiere, pero con un enfoque distinto al planteado originalmente en la fracasada propuesta del Gobierno nacional. “Que la paguen los sectores más pudientes”, dijo Uribe, con el fin de atender la asistencia social, pero sin afectar la confianza inversionista.

En la sesión participaron también los ministros Daniel Palacios, del Interior; la ministra María Victoria Angulo, de Educación; Diego Molano, ministro de Defensa; los directores de los órganos de control Francisco Barbosa, fiscal general; Margarita Cabello, procuradora; Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

También hicieron parte líderes políticos como Gustavo Petro, de la Colombia Humana; Dilian Francisca Toro, directora del partido de La Unidad; Antonio Navarro Wolf, director del partido Alianza Verde y Rodrigo Londoño, director del partido Comunes.

