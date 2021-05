Comunidades indígenas del Tolima y Norte de Santander se suman al paro nacional

La minga indígena hace un recorrido por algunas calles para retornar a sus territorios, luego de apoyar el Paro Nacional hoy en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Más comunidades indígenas del país se suman al paro nacional para exigir que se respete y escuche a sus pueblos. Este 12 de mayo, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, que habitan en Norte de Santander, y el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) anunciaron su apoyo a la protesta social. Cada pueblo tiene sus intereses particulares para marchar, pero ambos coinciden en pedir que se apoye a los jóvenes, no se destruya el medioambiente y se respete a los indígenas del Cauca recientemente violentados en Cali (Valle del Cauca).

En el caso del CRIT, ellos convocaron a sus miembros a una minga permanente, no solo para llamar la atención del Gobierno nacional, sino también del departamental, pues señalan que llevan años esperando que les cumplan compromisos pactados en pro de la población y hasta la fecha no han visto adelantos. En total serían 130 comunidades, que habitan principalmente al sur del territorio, las que se movilizarán.

⁦”Se lo estamos dando a conocer al Gobierno Departamental para que nos cumpla con lo pactado en mingas anteriores y nos acerquemos a dialogar. Estamos exigiéndole territorio porque hay comunidades que no tienen. También estamos diciendo que no estamos de acuerdo con esas reformas porque tocan a nuestra a población”, dijo Herminso Vega Quintero, consejero mayor del CRIT durante una entrevista en RCN Radio.

Cabe señalar que, hasta el momento este grupo sigue evaluando el punto del departamento en el que se concentraron y hacia qué zona se movilizarán.

En el caso del Pueblo Barí, emitieron un comunicado de prensa en el que también exigen que se les asegure un territorio para que habiten tranquilamente y en condiciones dignas. Ellos aseguran que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio de Agricultura (MinAgricultura) no han cumplido con una sentencia de la Corte Constitucional para hacer un saneamiento, ampliación y delimitación de territorio.

Adicionalmente, exigen que se implementen correctamente los Acuerdos de Paz, principalmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), para así avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Los indígenas piden que no se recurra a la fumigación con glifosato para seguir con el proceso.

Teniendo eso en cuenta, aseveran que el Gobierno nacional no tiene en cuenta las necesidades de los pueblos.

“Hemos decidido sumarnos formalmente al paro nacional porque, al igual que los demás colombianos que se encuentran manifestándose en las calles, él puede acabar y no es indiferente a la situación del país en materia de violación de derechos humanos y la omisión de necesidades de las personas”, se lee en el comunicado.

Así mismo, hay que mencionar que el grupo usó el espacio para pedir que se implemente un plan humanitario integral para los indígenas que habitan en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Ellos dicen que se les debe identificar y garantizar acceso a salud y alimentación.

Para finalizar, el Pueblo Barí y el CRIT rechazan la violencia que se vive en el país. En particular, se refieren a lo sucedido con los indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y pidieron que no se violenten a las comunidades tradicionales, su cultura y sus saberes.

“Para decir no al estado de opresión que en estos momentos está imperando en Colombia, no a la violencia, no a los grupos armados, no al mal gobierno. Y si a la paz y a la justicia social, si a la democracia, si a la solidaridad de los pueblos y de organizaciones sociales, sí al llamado a la población para que nos organicemos para hacer frente a un régimen que actúa en contra de las mayorías del pueblo”, señala el comunicado emitido por el CRIT

