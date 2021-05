Aparece un nuevo testimonio de acoso sexual contra Ciro Guerra

En la foto Ciro Guerra. (Colprensa - Luisa González)

Este miércoles se conoció un nuevo testimonio de acoso sexual que entregó una presunta víctima del cineasta colombiano Ciro Guerra. El portal Volcánicas, que ha venido revelando las denuncias de varias mujeres, publicó bajo el título de ‘Caso n.º 9. Diana, acoso en un café’ un testimonio de un hecho que había ocurrido en París, Francia, en 2017.

“Yo trabajaba en Colombia en una organización en donde Ciro tenía presencia eventual para proyectos muy puntuales, entonces empecé a tener cierto contacto con él, aunque muy poco frecuente; usualmente por email o en la oficina, pero siempre dentro de un contexto laboral. Él nunca tuvo un comportamiento extraño o indebido conmigo en Bogotá. Me vine a vivir a París en agosto de 2017 (...) Ciro me contactó en octubre de ese mismo año y me dijo: Voy a pasar por París un día, ¿qué te parece si nos tomamos un café?”, relató Diana.

En su relato, ella cuenta que aceptó la invitación y acordaron verse en la tarde. Así fue. Hablaron de varios temas y las cosas transcurrieron con normalidad. Más tarde se volvieron a encontrar ya que Guerra la invitó a comer. “Fuimos a comer y luego de eso fuimos a tomarnos una copa de vino a otro lugar. En las terrazas de París los asientos están muy juntos, como que las sillas están muy pegadas. Ambos estábamos sobrios y de un momento a otro él pegó aún más su silla a la mía y quedamos completamente pegados”, aseguró.

Diana comentó que Ciro le puso el brazo por encima de su hombro, mientras que con el otro brazo dejó caer la mano sobre su pierna. “Le retiré la mano y molesta le pregunté que qué estaba haciendo, él me respondió inicialmente: ‘No, es que en Bogotá siempre me pareciste una mujer súper-atractiva’, y mientras tanto yo le quitaba la mano y él volvía a ponerla”.

En ese momento, ella le dejó en claro que no se metía con nadie del trabajo y asegura que en ningún momento fue coqueta con él. “En ese momento yo seguía trabajando con la organización en Colombia de la cual él hacía parte y ese era mi único ingreso. No quería poner eso en juego, mi trabajo ni ese ingreso, entonces traté de manejar las cosas tranquilamente, hasta que Ciro me agarró la cabeza con las dos manos y se lanzó a darme un beso”, relató Diana.

“Yo inmediatamente me corrí y le pregunté qué estaba haciendo, y ahí cambió el discurso, ya pasó del “me gustas mucho y estoy entusado” a decirme que siempre se había preguntado cómo sería tener una relación conmigo. En mi mente pensé: “Este tipo quiere verme la cara de estúpida”. La discusión siguió un par de minutos más y por segunda vez me volvió a coger la cara duro con las dos manos para darme un beso, ahí yo me paré y le dije: “Voy a pagar y me voy a ir”.

Diana salió enfadada del lugar donde estaba y aseguró que tomaría el metro, a lo que él le contestó que también le servía tomar ese transporte. “Yo me puse más nerviosa todavía, cogimos el metro y él me seguía diciendo: ‘Vamos a mi hotel, la vamos a pasar muy bien, ¿no quieres pasarla rico?’ y yo le decía: ‘No, no quiero nada contigo, no estoy en ese plan’. Ahí le dije: ‘Yo me bajo antes que tú’, me senté en el asiento que estaba sobre el pasillo para poder salir rápido y me bajé en la primera estación que pude, aunque no fuera la mía”, señaló.

La ahora denunciante de este episodio que vivió con Ciro Guerra comentó además que el cineasta le escribió un correo y fue como si nada hubiese pasado. Este noveno testimonio se suma a los otros ocho que ya presentó Volcánicas ante los tribunales, pero que recientemente se les pidió a las denunciantes volver hablar sobre estos hechos, lo que calificaron como revictimizantes.

Este mismo día, la abogada defensora de Ciro Guerra, Ana Bejarano, aseguró a RCN radio que las periodistas fueron notificadas de una nueva denuncia civil en su contra, en la mañana del pasado viernes 7 de mayo, en la que se les exige la reparación de un daño al cineasta.

La abogada se negó a dar la cifra por la reserva sumarial, pero al ser cuestionada por el periodista de la emisora, ella confirmó que la pretensión demandada por el cineasta como reparación ascendía a los 3.500 millones de pesos, que constituye un poco más de un millón de dólares.

