“No tengo nada en contra de Andrea Valdiri”: Aida Victoria a sus seguidores

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

La influenciadora e hija de la excongresista Aida Merlano salió a aclarar a través de sus historias de Instagram que no tiene nada en contra de la bailarina Andrea Valdiri, porque al parecer sus seguidores en repetidas ocasiones preguntaban y criticaban por mensajes internos acerca de la relación entre ellas, por la amistad que tiene con el cantante barranquillero Lowe León, padre de la bebé que espera la también influenciadora.

“No tengo nada en contra de Andrea Valdiri, si tuviera algo en su contra ni siquiera la seguiría en Instagram, a mí me gusta como baila, me entretiene, la figura de ella en redes a mí me gusta”, aseguró la joven de 21 años, quién se ha visto involucrada en distintos escándalos.

Merlano respondió en sus historias a aquellos que quieren inventar historias y la critican por su amistad con Lowe y el afecto que tiene hacia el cantante y su actual pareja, acto que generó molestia y ante toda la indignación que percibió Aida en sus mensajes directos de Instagram, se pronunció sobre su amistad con el barranquillero.





Historias AIDA VICTORIA

La influenciadora además añadió que a ella no le interesan los motivos por los cuales terminó con Andrea Valdiri y que ella juzga a Lowe como su amigo, “su amistad ha sido espectacular conmigo, es un gran tipo, lo quiero y a su pareja la quiero, es una pelada bacanísima”, manifestó Merlano a través de su red social.

Las acciones no definen si alguien es bueno o es malo; pues a fin de cuentas, si León fue o no infiel, son temas que atañen completamente a lo interno de la relación entre ambos personajes y que ella no vive preguntándole al cantante “oye, Lowe por qué terminaste con Andrea”.

Y es que todo esto empezó por el revuelo que aún sigue causando en el público la ruptura de Lowe León y Andrea Valdiri, pues aunque ninguno de los dos ha dicho concretamente el motivo de su separación, a través de redes sociales y entrevistas si se han presentado hechos en los que a través de indirectas indican que las cosas no terminaron bien.

“A la gente le encanta la figura del bueno y el malo en la historia, pero a veces el bueno y el malo no existe, existen personas”, aseguró Aida Victoria en sus historias.

Para terminar con la polémica a las preguntas enviadas por mensaje directo, Merlano destacó que ella es lo suficientemente madura para desligar lo que ocurra con las personas y menos con quien ella no conoce, “cuando uno no conoce las razones de la gente, uno no los puede juzgar”.

¿Se ha pronunciado Andrea Valdiri al respecto?

Mientras las redes sociales están revolucionadas con estas declaraciones de Aida Victoria, ‘La Valdiri’ como es conocida por sus seguidores no se ha pronunciado al respecto. Por el contrario, se le ha visto muy enfocada en su trabajo, haciendo rutinas de ejercicio y durante el fin de semana se le vio acompañada junto a su hija Isabella, con quien celebró el Día de la Madre.

“Te amo hija gracias por este día Isabella. Feliz día de las madres, las amo”, escribió en la descripción de la publicación en la que logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de elogios por su gran labor de madre”.

En su Instagram, Andrea aparece junto a su hija quien está dándole un beso en su barriguita; posando en un vestido de color naranja con aberturas en el abdomen presumiendo su figura en embarazo y en la pierna que dejaba ver sus espectaculares piernas.

