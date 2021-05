Enamorada y sin expectativas: Manuela Gómez confirma noviazgo y da detalles de su relación

La influenciadora, quien recientemente se sometió a una cirugía de emergencia, les tiró indirectas a algunos colegas al parecer por quedarle mal. Vía: Instagram Manuela Gómez

Después de tantos momentos amargos por los que ha pasado, especialmente en el amor, parece ser que la vida le sonríe de nuevo a Manuela Gómez. Y esta vez para largo. La exprotagonista de ‘Nuestra Tele’ se sinceró con sus seguidores en Instagram y confirmó que ya se encuentra en una relación amorosa, precisamente con la persona que se sospechaba en redes.

En las últimas horas, la actual empresaria se tomó el tiempo para responder las famosas Preguntas y Respuestas de la red social, que en su mayoría están enfocadas en los productos que promociona y en los cuidados de su cabello. Pero, también llegaron interrogantes sobre su vida amorosa, de la que hay que resaltar siempre ha mantenido al margen.

Un usuario la cuestionó directamente: “¿Tienes algo con Juan Esteban?”, refiriéndose al hombre con el que se le ha visto muy amorosa en unas fotografías que han circulado en internet; de hecho, a quien la propia Manuela le ha dejado uno que otro piropo, como “cosota”, en sus fotos.

Y así, sin ganas de querer ocultar nada, Manuela Gómez le respondió con un “Sí, lo tengo todo con él” al usuario. Dijo que es un “churro en todo el sentido de la palabra”, porque además de ser apuesto, emprendedor y trabajador, es un hombre muy especial con ella, casi que un “príncipe”.



“Lo conozco hace mucho tiempo porque éramos grandes amigos, solo que cupido nos flechó”, añadió como respuesta a la pregunta de dónde lo conoció.

Es más, Manuela recién compartió una foto de Juan Esteban y ella, con un conmovedor mensaje con el que recuerda a su mascota ‘Chata’, la cual padecía un cáncer en los ganglios y tuvo que ser sacrificada para evitar su sufrimiento. Hay que recordar que en el programa ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1 habló de su sospecha de que alguien estuvo realizando actos de brujería en su contra que, finalmente, terminaron por afectar a ‘Chata’.

“Dios se llevó un amor, pero me regaló otro”, es el mensaje que acompaña la publicación. A esta reaccionaron varias celebridades, entre ellas Natalia París, quien le aseguró que, “seguro este está mejor”.

Contrario a lo que quizá se esperaba, la exprotagonista de ‘Nuestra Tele’ ha recibido decenas de mensajes cariñosos de personas que le han compartido sus buenos deseos para que tenga una relación llena de amor y felicidad, porque según ellos “se lo merece”. Incluso, a algunos les ha generado curiosidad cómo se siente en realidad, puesto que el amor es el tema del que más se ha mantenido al margen.

“Estoy como por creer que efectivamente me merezco esta oportunidad de ser feliz, porque no había tenido buena experiencias en el amor con dos exnovios. Bueno, uno de ellos no vale, el otro era mi exnovio de toda la vida, pero no era tan bueno”, señaló la empresaria, agregando a su vez que Juan Esteban llegó en el momento más inesperado de su vida.

Sin embargo, vale mencionar que para Manuela Gómez no es una costumbre hablar de estos temas relacionados con el amor, precisamente por la mala racha que ha tenido. Por eso hizo referencia a que irá poco a poco en su noviazgo, con paciencia y sin meterle mucha cabeza.

La celebridad también habló un poco de lo significativa que es su vida ahora que se encuentra viviendo en su finca. Mencionó que ya no sale de ahí, especialmente porque le encanta sentirse tranquila y estar en contacto con la naturaleza. “Parezco una ermitaña”, dijo.

