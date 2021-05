“Cómo se dialoga con alguien que no quiere dialogar”: el reflexivo mensaje de Carolina Ramírez, ‘La reina del flow’

La reina del flow. Foto: Instagram @carocali

De nuevo, la famosa artista Carolina Ramírez se volvió a pronunciar por la difícil situación que atraviesa Colombia desde que inició el paro nacional. Ramírez, quien es oriunda de Cali, ciudad en la que se han presentado preocupantes hechos de violencia, publicó varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró muy angustiada por el panorama de orden público en el país.

Carolina, quien ha ganado gran reconocimiento actualmente no solo por protagonizar la novela del canal Caracol, ‘La Reina del Flow’, sino también por expresar contundentes declaraciones por el manejo del Gobierno a las manifestaciones, aseguró: “La situación es bastante delicada y tengo que confesar que no le encuentro una salida porque el diálogo siempre será la mejor solución, pero cómo se diálogo con alguien que no quiere”.

En varias de sus declaraciones, la famosa artista le agradeció a todos los “pelados”, refiriéndose a los jóvenes colombianos, que desde el pasado 28 de abril salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar y tumbar la reforma tributaria, y seguir marchando por los derechos de la ciudadanía.

“Ayer se desató una violencia más allá de lo imaginado como ciudadana. El tema de alguna manera me ha desbordado, gracias por estar ahí y entender, sobre todo por no olvidar la importancia que significan dar a conocer al mundo cuál es la situación. Es algo muy delicado, lo cual en estos momentos debo confesar no le encuentro una salida”, dijo Carolina.

Por otro lado, Ramírez aseguró que “el diálogo siempre es la mejor salida, pero cómo se dialoga con alguien que no quiere dialogar”. Además, reiteró su agradecimiento con quienes salen a protestar y los invitó a que ”se cuiden, en pensar realmente qué sigue después de esto. A qué acuerdos hay que llegar o qué exigencias reales podemos llegar a corto plazo porque creo que a mediano y a largo plazo falta un montón”, mencionó la famosa actriz, mientras le envió un mensaje a las madres que han brindado comida y víveres a los manifestantes en Colombia.

“A las mamás que están en esos barrios alimentándolos, acogiéndolos, de verdad toda mi admiración. También yo quisiera decirle al caleño y al colombiano en general que está padeciendo los bloqueos y el desabastecimiento y la incertidumbre de cómo le van a dar de comer a sus hijos y a esas familias que están en estos momentos en esa situación tan horrible esperando qué solución hay para poder continuar con su vida, pues mucha paciencia”, mencionó la intérprete vallecaucana.

Este martes 11 de abril se conoció que Carolina le solicitó a Twitter que cierre en perfil oficial de esa red social al expresidente Álvaro Uribe porque, según ella, incita a la violencia. Esta vez, de nuevo se refirió a la guerra y envió un mensaje reflexivo sobre la normalización de las balas y la guerra.

“Tenemos que quitarnos, de verdad, ese lema tan horrible de que todos los problemas se solucionan a punta de plomo y más guerra. Nos merecemos un país donde la muerte no sea justificada. Estamos cansados de tanta violencia. La vida va por encima de todo”, agregó.

En su perfil oficial de Twitter, donde Carolina tiene más de 190 mil seguidores, publicó un trino en el que, al igual que un sinfín de tuiteros, le pidió a la red social que suspenda la cuenta de Uribe por ser un “peligro para la paz”.

La petición de los usuarios de la red social es similar a la que se hizo en enero de este año con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump quien promovió a varios manifestantes para que atacaran el Capitolio de esa nación.

Carolina, quien ha sido reconocida en las últimas semanas no solo por su aparición en la telenovela del Canal Caracol, sino también por emitir duros cuestionamientos al Gobierno por su actuar con el paro nacional, ganó aún más reconocimiento por oponerse al abuso policial y los hechos violentos de los que han sido víctimas los colombianos.