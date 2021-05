En duda el final de la Liga BetPlay: Palmira no autorizó jugar el partido entre Cali y Tolima

Estancada quedó la postemporada del campeonato colombiano de fútbol de primera división. La llave de una de las semifinales de la Liga BetPlay I 2021 está en veremos considerando que el partido de vuelta entre Deportivo Cali y Deportes Tolima no se ha podido llevar a cabo por las dificultades en materia de orden público en el departamento del Valle del Cauca por el paro nacional.

Si bien el duelo de ida en Ibagué quedó 3-0 a favor de Deportes Tolima, el partido de vuelta ha tenido más dudas que certezas sobre la fecha y lugar de realización. Aunque el juego debió disputarse el pasado 1 de mayo en el estadio Monumental de Palmaseca, fue reprogramado para el viernes 14 de mayo, sin embargo ante la crisis que vive Palmira, el alcalde Óscar Escobar descartó nuevamente esa sede.

Al respecto, esto dijo el mandatario municipal en entrevista con el programa Mañanas Blu de la emisora Blu Radio en la mañana del martes 11 de mayo:

La Dimayor no entiende la gravedad lo que pasa en Palmira. A veces yo siento que en Bogotá no entienden la gravedad de lo que está pasando aquí, es que lo que está pasando aquí tiene suspendido absolutamente todo. No hay cómo pensar en fútbol con una situación de desabastecimiento y de bloqueos como la que estamos teniendo, así que yo creo que hasta que no se levante esa situación va a ser imposible reactivar el fútbol