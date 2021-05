El impacto que ha dejado los días de paro en la economía bogotana

Bogotá. (Colprensa - Sergio Acero)

El paro nacional que comenzó el 28 de abril, hoy cumple catorce días. Las calles del país han vivenciado como miles de colombianos han salido ha manifestarse día tras día por diferentes motivos que han generado inconformidad. A esta protesta contra las reformas estatales y que visibiliza las problemáticas que hoy se han agudizado en Colombia se han unido diferentes sectores como: sindicatos, estudiantes, maestro, camioneros entre otros, que le han apostado, incluso, al bloqueo de las diferentes vías de acceso a las ciudades.

En el caso de Bogotá, ha sido tanta la incidencia de los manifestantes que durante casi todo los días del paro no sólo se han bloqueado las vías de acceso, sino que también se han visto afectada la movilidad pues en el caso de medios de transporte como TransMilenio y SITP se ha tenido que cambiar los horarios e incluso, hasta se ha dejado de funcionar, no sólo por los manifestantes que marchando en paz no permiten la movilidad de los articulados sino por la vandalización de las estaciones y los buses.

En algunos casos la vandalización no sólo atacado a los espacios públicos sino que ha llegado al punto de atacar a negocios privados y esto, ha traído crisis en algunos hogares. Pese a que, estos actos han sido pequeños comparado con la mayoría de manifestantes que han participado de forma pacífica, ha dejado grandes perdidas económicas y además, lentifica los proceso comerciales en el país que traían problemas por las restricciones que se habían impuesto para superar la emergencia sanitaria en el 2020 y que ha continuado hasta el 2021.

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, el paro ha dejado hasta ahora pérdidas por $880.0000 millones. Una de las ciudades más afectadas es la capital, que de acuerdo con la federación cada día de paro le cuesta al comercio $50.000 millones. Esto, sin incluir los sobre costos en asuntos logísticos, ni los daños a la infraestructura pública y privada, que termina afectando el trabajo y generando más pobreza para los ciudadanos.

Para el gremio, el sector productivo, recordando que más del 96% corresponde a micro y pequeñas empresas que intentan sobrevivir y recuperarse de la crisis, ha sido gravemente impactado. Además, que el 94% de los comerciantes encuestados por Fenalco manifiestan que han tenido que cerrar antes de las 7:00 p.m. e incluso no han podido abrir los negocios; el 34% de los colaboradores han llegado tarde o no han podido asistir a sus trabajos y el 5% ha sido víctima de ataques vandálicos como saqueos o daños en fachadas de los locales, aclarando que con el paso de los días son más frecuentes los actos violentos contra bienes privados. Además, de que las venta han caído hasta en un 90%.

A esto se le suma que toda esta crisis hace que la inflación del país se vea afectada, de acuerdo con el Dane la inflación de abril fue de 0,59%, la más alta para ese mes de los últimos cinco años. De acuerdo con el departamento estadístico, eso tuvo que ver sobre todo con un aumento de los precios de los alimentos, y está relacionado en alguna medida con las consecuencias del paro. En esta misma línea un análisis de Corficolombiana, presentado por Portafolio, plantea que “dadas las sorpresas inflacionarias de los últimos meses y los hechos de orden público, la probabilidad de que la inflación cierre el año en niveles cercanos o incluso superiores al 3,0% ha aumentado”.





SEGUIR LEYENDO