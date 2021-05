Bogotá no llegaría a la inmunidad de rebaño en 2021 por marchas: secretario de Salud

FILE PHOTO: A laser pointer is used as demonstrators attend a protest demanding government action to tackle poverty, police violence and inequalities in healthcare and education systems, in Bogota, Colombia, May 10, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo/File Photo

Aunque los casos de covid-19 en el país no han aumentado hasta este lunes teniendo en cuenta las aglomeraciones que se han dado por el Paro Nacional, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo que el pico de casos en la ciudad ya no será de dos semanas sino que se extenderá a cuatro por cuenta de estas marchas.

Hace unos días el funcionario, junto con el ministro de Salud, Fernando Ruiz y la alcaldesa Claudia López anunciaron que la celebración del día de la madre programada para este domingo se movía para el próximo 30 de mayo, teniendo en cuenta que los contagios seguían en un punto alto.

“Las condiciones sociales de bloqueos y protestas, nos permiten suponer que esto se prolongará. Esto era algo con lo que no contábamos con haber tenido las expresiones sociales con las que hemos tenido que vivir. Eso implica que el pico va a durar cuatro semanas, tendremos este nivel de alta ocupación y de demanda servicios hospitalarios hasta el final del mes de mayo”, señaló en Blu Radio.

Además el funcionario afirmó que no se va a llegar a la inmunidad de rebaño en Bogotá este 2021. “Los niveles que necesitamos de inmunidad por encima del 70% de la población no va a estar vacunada este año con el ritmo que llevamos, de manera que dependemos de las medidas de autocuidado” e hizo un llamado a los manifestantes para no bloquear vías y que las personas puedan asistir a su cita de vacunación.

Finalmente dijo que espera que se expresen las inconformidades en la calle de una manera organizada y que esto no impida el funcionamiento de Transmilenio y que no restrinja el ritmo de vacunación en la capital.

Y es que tras la noticia de la muerte de Lucas Villa, desde el Hospital Universitario San Jorge, en la ciudad de Pereira, los marchantes de la capital tienen previsto hacer bloqueos desde los diferentes portales del sistema masivo, contrario a lo que ha pedido la Alcaldía.

La primera convocatoria es desde las 5:00 de la mañana en las inmediaciones de los portales Usme, Tunal, 20 de Julio, Suba, Norte, Américas y la calle 80, lo que dificultara la movilidad de la capital desde las primeras horas de la mañana, se recomienda tomar ruta de buses provisionales de SITP.

Por su parte, estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, desde las 9:00 a.m. hacen parte del Paro Nacional con un evento llamado ‘Clase a la Calle’, en el cual dan una explicación a los asistentes de los motivos por los cuales el país continúa con movilizaciones, pese a que la reforma tributaria se retiró del Congreso hace más de una semana. Además, para el próximo 14 de mayo, en horas de las tarde, hacías las 5:00 p.m. los mismos estudiantes de esta institución harán una velatón, en la calle 19 con carrera 4, lugar que fue denominado como la esquina de Dilan Cruz, lugar donde fue asesinado el joven, en las protestas de 2019.

Hay otro movilización de distintas universidades que saldrá de la Universidad Nacional hacia el Monumento Los Héroes, esta tomará la calle 26 y luego la Avenida Caracas. Sobre las 9:30 a.m. se convocó otra movilización por la NQS, tomando la calle 26 para unirse a la de la Universidad Nacional. También se rechazarán los abusos policiales a los que han sido sometidas varias personas en Cali y el resto del país.

