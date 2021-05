“Lo mío es las fajas, lo mío es la guaracha, yo no me dedico a hacer keratinas”: Yina Calderón responde sobre su competencia con ‘Epa Colombia’

Foto de redes sociales.

Este domingo, la influenciadora Yina Calderón encendió las redes sociales, como de costumbre. La ex protagonista de Nuestra Tele, decidió interactuar con sus seguidores por medio de una ronda de preguntas y respuestas, para desactualizarse con ellos y estuvieran al tanto de lo que pasa actualmente en su vida.

Entre las preguntas, un curioso le escribió lo siguiente: “¿Le va a montar competencia a la Epa?”, refiriéndose al negocio de keratinas, a lo que la dj de guaracha no tuvo reparo en responder.

“¿Por qué inventan tanto cuento? ¡Por Dios! Miren, lo mío es las fajas, lo mío es la guaracha, yo no me dedico a hacer keratinas, no sé, si me he hecho keratina en mi pelo una vez en mi vida es mucho, o sea, ese no es mi terreno, yo no me voy a meter a terrenos que no conozco que no me pertenecen”, respondió.

Cabe recordar que hace unos meses, través de su cuenta de Instagram, Calderón publicó un video en el que aparece con una de sus hermanas anunciando que emprenderá en el mundo de las keratinas.

“¿Ustedes conocen a mi hermana Juliana? Pronto va a sacar su línea de keratinas, la estudiamos desde hace muchos meses y por fin tenemos la fórmula. Dentro de poco la saca”, afirmó Yina.

Después de compartir el anuncio, varios internautas se refirieron al nuevo producto de la hermana de Yina Calderón y comenzaron a especular sobre si será la “competencia de ‘Epa Colombia’”.

“La envidia lo puede todo”, “en vez de enfocarse en su negocio, se mete en lo de los demás” y “la Epa puede con eso y más”, fueron algunos comentarios que dejaron los internautas.

Tras los comentarios, Yina dejó claro que no será su marca, sino de su hermana y que “el sol sale para todos”, expresando que todos tienen oportunidad y derecho de emprender y seguir adelante. Asimismo, afirmó que apoyará a su hermana en su emprendimiento.

“Como hermana debo apoyarla, pero no es mía. No me interesa competir, nadie es dueña de nada y pienso que pa’ todo mundo hay”, expresó Yina.

De hecho, hace unos días Yina se refirió a la situación con Daneidy en la misma dinamica de Instagram, donde un seguidor le pregunto: “Por qué Epa te tira tanto”, refiriéndose a que la también empresaria le enviaba indirectas por las redes.

“Eso mismo yo digo, por qué todas me tiran a mi? y yo que no me meto con ninguna. jajaja un abrazo para Epa, de verdad por qué todas en contra mío Dios mío santísimo por que tengo que ser yo el centro de atención?” expresó la DJ entre carcajadas.

Respecto a la situación que vive el país, Calderón se ha visto activa no solo compartiendo imágenes, sino que ha asistido a las marchas que se adelantan en la capital del país. Este 5 de mayo la influencer subió historias en sus redes mientras caminaba por las calles expresando el descontento de muchos.

