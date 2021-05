Joven en Bogotá murió en confuso accidente de tránsito con tanqueta del Esmad

“El accidente me parece de lo más absurdo”, estas fueron las palabras de Luis Fernando Barbosa, padre de Dylan Fabriany Barbosa León, al relatar que su hijo falleció en la noche del 7 de mayo en Bogotá, según un primer reporte de la Policía de Tránsito, en un siniestro vial con una tanqueta del Esmad cuando transitaba en su moto.

El joven, que también es conocido como Dylan B. Lion, es un artista urbano de 27 años integrante del grupo Masai Ban Go, activista, gestor cultural y un representante de la cultura del hip-hop en la capital del país, murió en confusos hechos que son materia de investigación pero que un reporte de las autoridades ya cataloga como un accidente de tránsito.

Al parecer, Dylan participó de las manifestaciones pacíficas que se realizaron en la localidad de Kennedy y alrededor de las 11:45 p.m. cuando se movilizaba en su moto por la avenida Primero de Mayo con avenida Villavicencio, perdió el control del vehículo y estrelló.

“El reporte de criminalística y judicial a través de videos, testimonios y reconstrucción de los hechos en campo, indica que la moto iba transitando detrás de la tanqueta, intentó sobrepasarla por la derecha y, después de frenar por un vehículo que estaba al frente, perdió el control de la moto y se generó el siniestro vial”, informó el Distrito.

Sin embargo, la familia del joven exige la verdad de lo ocurrido anoche en esa concurrida avenida del sur de la ciudad. “Lo que no entiendo es que acá no hay ningún cruce, él no salía de ningún lado, él exactamente venía por toda la Primera de Mayo. El accidente, entre comillas, me parece de lo más absurdo posible”, señaló Luis Fernando Barbosa, padre de la víctima.

Barbosa además pidió que se esclarezcan los hechos y que “las pruebas no se vayan a alterar, no se vayan a manipular los vídeos que se logren recaudar, que todo se haga con la legítima transparencia”. La familia del joven rapero pide además que organizaciones de derechos humanos así como Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo estén al tanto de la investigación sobre la muerte de Dylan.

“Mi familia y yo estamos interesados en que se sepa la verdad, solamente la verdad”, Luis Fernando Barbosa.

Aquí el testimonio que entregó el padre del joven fallecido:

Twitter

Por su parte, Nicolás Estupiñán, Secretario de Movilidad, aseguró: “Nos solidarizamos con la familia de Dylan así como con toda la comunidad de jóvenes aficionados al hip hop de los cuales era líder, y hoy lamentan su partida. Era un artista comprometido con su país y con su ciudad. Este tipo de hechos nos comprometen más para redoblar los esfuerzos y continuar disminuyendo los siniestros en Bogotá”.

Mientras que el secretario de Seguridad, Hugo Acero, lamentó los hechos y solicitó a la Fiscalía General de la Nación asumir la investigación “no solo en la necropsia sino en el lugar de los hechos, para determinar lo que sucedió”, dijo.

Este sábado la alcaldesa Claudia López aseguró que durante los 10 días de movilización en Bogotá, “entre todos, hemos protegido la vida. Ni un ciudadano ha perdido la vida ni ha sido herido por arma de fuego. Ayer por primera vez en 10 días tampoco un solo ciudadano ni policía resultó herido. Cada uno puede”.

Alcaldía de Bogotá

“Mucha gente ha estado en calle protegiendo la movilización pacífica. Los mismos jóvenes, los defensores de derechos humanos sociales e institucionales, los equipos de diálogo social, los gestores de convivencia y los inspectores de Policía. A todos ellos y ellas gratitud infinita”, añadió la mandataria local.

